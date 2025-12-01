千葉ロッテマリーンズは1日、今季ボルティモア・オリオールズなどでプレーしたホセ・カスティーヨ投手の入団が決定したことを発表した。

カスティーヨは2018年、サンディエゴ・パドレスでメジャーデビュー。同年にリリーフ左腕として頭角を現し、37試合登板で3勝（3敗）、12ホールド、防御率3.29の成績を残した。

その後はケガなどでメジャーでの登板機会が減少していたが、今季はメジャーで4球団を渡り歩きながら29試合に登板。2勝（2敗）、3ホールド、防御率3.94をマークしていた。

カスティーヨ投手の概略、および入団にあたっての同投手とサブロー監督のコメントは以下の通り。

生年月日：1996年1月10日 (29歳)

出身地：ベネズエラ

投打：左・左

身長・体重：198㎝・114㎏

出身校：ウニダ・エドゥカティーバ・タレント・デポルティーバ・カマグアン校、

経歴：タンパベイ・レイズ傘下('12～'14年)－サンディエゴ・パドレス傘下・MLB('15～'23年)－マイアミ・マーリンズ傘下('23年)－アリゾナ・ダイアモンドバックス('23～'25年)－ニューヨーク・メッツーシアトル・マリナーズーボルチモア・オリオールズ('25年)

●ホセ・カスティーヨ選手 コメント

「千葉ロッテマリーンズの一員になれることに、とても興奮しています。チームに加われることが本当に嬉しいです。チームのため、そして千葉ロッテのファンの皆さんのために、全力を尽くします。ファンの皆さんは野球界でも最も声援が大きく、情熱的なことで知られており、それが日本でプレーしたいと思った大きな理由の一つです。動画やスタジアムの様子を見て、ファンの皆さんが生み出すエネルギーが大好きになりました。皆さんのためにも早く日本語を覚えられるよう努力します。そしてお会いできるのを心から楽しみにしています。来年、球場でお会いしましょう！」

●サブロー監督 コメント

「198cmの長身サウスポーで角度があり、150kmを超えるストレート、スライダーのキレともに素晴らしいという印象を受けました。制球力も高く、左右打者を問わずに抑えてくれることを期待しています。MLBではセットアッパーとしての実績があり、大谷キラーとしても知られているので、とても楽しみです。ブルペン陣の層が厚くなると思います」

