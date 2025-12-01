金運を味方につけたいあなたへ── 12月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、9月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。

第12位 乙女座

予想外の出費に悩まされるなど、乱調気味。断捨離を兼ねて年末の大掃除を早めにスタートさせましょう。あなたの気持ちも整理され、いつの間にか運気転換に成功！調整能力バツグンのあなたらしく、“必要なものを必要なだけ”という美学を貫き、無駄を省くとGOOD！

★ラッキーアクション

・未来のビジョンを再設定するパワーを宿す射手座の新月20日には、「健康習慣」関する願い事を現在形で紙に書いて。

★開運アイテム

・安眠をサポートする香り「オレンジ」

★幸運を引き寄せるヒント

「完璧を目指すより、“整っている”ことを喜ぶ」。自分を労うことが、来年の幸福を運ぶ呼び水に。

第11位 蠍座

過去の秘密が明らかになり、動揺が走る予感。当初の計画に狂いが。けれど、心配しないで。仕事の環境を整えておくと、好調な来年の金運を育てることができます。年末の整理整頓では「もう卒業した理想や目標」を手放す意識で！自分へのギフトで心の栄養補給も〇。

★ラッキーアクション

・未来のビジョンを再設定するパワーを宿す射手座の新月20日には、「新しい自分像」関する願い事を現在形で紙に書いて。

★開運アイテム

・感情を浄化する香り「ミルラ」

★幸運を引き寄せるヒント

「変わることを恐れず、変わることを選ぶ」。今は過去の自分を超えていくための準備期間。来年に飛躍につながります。

第10位 水瓶座

ハイリスク、ハイリターンの星回り。上手く立ち回ることができれば、爆益も夢ではありません。慎重に見極められる賢さが求められそう。IT関連、通信機器、学びのツールへの出費は◎。特に2026年以降の働き方に直結する買い物が、あなたの未来の扉を開きます。

★ラッキーアクション

・未来のビジョンを再設定するパワーを宿す射手座の新月20日には、「あなたのユニークな個性」が光る願い事を現在形で紙に書いて。

★開運アイテム

・革新性を刺激する香り「ティーツリー」

★幸運を引き寄せるヒント

「誰かの常識より、自分の真実を選ぶ」。あなたの“独自の価値観”が、来年大きな注目を集める要素になります。

第9位 天秤座

収入と支出に波アリ。あなたの期待するところからは入ってこず、思わぬところから幸運が舞い込む、不思議な運気です。良いご縁に恵まれ、楽しく過ごせるでしょう。ですが、交際費は増加傾向。レジャーは、“予算を決めて楽しむ”ことで、安心して年末を迎えられそう。

★ラッキーアクション

・未来のビジョンを再設定するパワーを宿す射手座の新月20日には、「感謝」関する願い事を現在形で紙に書いて。

★開運アイテム

・優雅さを引き出す香り「ローズウッド」

★幸運を引き寄せるヒント

「誰かのために動くことが、巡り巡って自分の幸運になる」。来年のご縁やチャンスを引き寄せる種まきになります。