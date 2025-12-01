ビズヒッツは11月28日、「主婦が経験したことのある副業に関する意識調査」の結果を発表した。調査は7月12日～26日、副業をしたことがある20代以上の主婦381人を対象にインターネットで行われた。

主婦が経験したことのある副業

経験したことのある副業を教えてもらったところ、1位は「飲食店スタッフ」(16.5%)、2位「Webライター」(13.9%)、3位「アンケート回答」(9.4%)、4位は「データ入力」(8.7%)、5位「物販」(7.1%)という結果に。

飲食店スタッフは、ホールスタッフのほかキッチンスタッフも含み、継続的に働く人もいれば、スポットバイトで副業した人も。また、2位以降は在宅やオンラインでできる仕事など、自分の好きな時間に働ける副業が目立ったほか、全体的に「特別なスキルを必要とせず、スタートするハードルが低い仕事」が多かった。

主婦が副業を始めたきっかけ

続いて、副業を始めたきっかけを聞いたところ、「自分の小遣いを稼ぎたい」(26.5%)と、「家計の足しにしたい」(24.4%)が僅差で上位に。次いで「スキマ時間を活用したい」(21.3%)が続き、副業を始めた理由として「お小遣い稼ぎ」「家計の足し」「貯金したい」などの経済的な動機が多くあがった。

また、副業を見つけた方法を教えてもらったところ、「周囲の紹介」(25.5%)が1位に。家族や友人から紹介された人が多かったほか、勤務先や取引先の紹介で副業を始めた人も。次いで2位「ネットで検索」(20.7%)、3位「SNS」(15.0%)、4位「求人サイト」(14.4%)、5位「クラウドソーシング」(13.1%)と続き、1位以外はすべてネット上であることがわかった。

主婦が副業をして感じたメリット

最後に、副業をして感じたメリットを教えてもらったところ、「収入が増える」が断トツに多い49.1%。次いで、「スキマ時間を活用できる」(22.0%)、「充実感を得られる」(12.9%)、「スキルアップにつながる」(11.8%)と続いた。