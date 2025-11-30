サガン鳥栖は30日、小菊昭雄監督と契約更新したことを発表。同指揮官は明治安田J2・J3百年構想リーグと、2026－27シーズンの明治安田J2リーグの指揮を執ることになった。

現在50歳の小菊監督は、セレッソ大阪の下部組織やコーチで指導者経験を積むと、2021年8月に同クラブの監督に就任し、2024年まで指揮を続けた。今シーズン、J1復帰を目指す鳥栖の監督に就き、J1昇格争いにも加わったが、残り5試合で勝ち無しと失速。8位でシーズンを終えている。

そしてシーズン最終戦の翌日、鳥栖は小菊監督の契約更新を発表。同指揮官はクラブの公式サイトにて以下のように声明を出した。

「サガン鳥栖ファミリーの皆様。いつも我々と共に戦い、どんな時も常に支え続けて下さり、ありがとうございます。心より感謝申し上げます」

「来シーズンもサガン鳥栖の監督として、指揮を執らせていただくことになりました。感謝の気持ちと同時に大きな責任も感じております。J1昇格という目標を成し遂げるために、また、サガン鳥栖を愛する皆様に、たくさんの笑顔と感動をお届け出来るよう、全身全霊で取り組んで参ります」

「サガン鳥栖を引き続き、よろしくお願い申し上げます」