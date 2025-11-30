中日は30日、今季2軍投手統括コーチを務めた小山伸一郎氏をプロ野球独立リーグ・ルートインBCリーグの千葉スカイセイラーズへ投手コーチとして、来年2月中旬から9月30日まで派遣することになったと発表した。

小山氏は中日球団を通じて「この度は、千葉県民球団（千葉スカイセーラーズ）に投手コーチとして関わる機会を頂きました。1人でも多くNPBに送り出せるよう尽力するとともに、千葉スカイセイラーズの発展にも貢献できればと思います。よろしくお願いいたします」とコメント。