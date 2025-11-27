◆本記事はプロモーションが含まれています。

妊娠中は体の冷えや血行不良が起きやすいです。妊婦さん用の腹巻は、お腹まわりを温めるだけでなく、大きくなるお腹をサポートしてくれるものも豊富です。この記事では、Amazonや楽天で買える、妊婦さんにおすすめの人気の腹巻を紹介します。

寝る時にもおすすめ！

妊婦さん用腹巻の選び方

妊娠中の体はデリケートなため、腹巻を選ぶ際には素材やサイズ、着け心地をしっかり確認することが大切です。ここでは、自分に合った腹巻を選ぶためのポイントを詳しく解説します。

肌にやさしい素材を選ぶ

出典：Amazon

腹巻の素材は、肌触りや保温性、通気性に大きく関係します。妊婦さんにおすすめの素材は、綿（コットン）やシルク、オーガニック素材です。これらは肌に優しく、敏感になりやすい妊娠中でも安心して使えます。

冬場はウールやアクリル入りの腹巻も保温性が高く人気ですが、通気性が悪いと汗ムレを起こす可能性があります。特に肌トラブルが起きやすい方は、吸湿性と通気性を重視しましょう。

夏は薄手で速乾性のある素材を選ぶと、暑い季節でも快適に過ごせます。季節や体調に合わせて素材を使い分けるのもおすすめです。

ポイントは「柔らかくてチクチクしない素材」かどうか。敏感肌の方はタグの位置や縫い目の仕上がりもチェックすると良いでしょう。

妊娠時期に合わせたサイズ選びを

妊娠中はお腹の大きさがどんどん変化します。そのため、伸縮性のある腹巻やフリーサイズのタイプを選ぶのが基本です。

妊娠初期は体型の変化がまだ少ないため、通常より少しゆったりめのサイズで問題ありません。しかし中期以降はお腹がどんどん大きくなるため、「マタニティ専用」や「妊娠後期対応」と記載のある商品を選ぶと安心です。

締め付けが強いと血流が悪くなり、冷えやむくみの原因になることもあります。特に寝る時に使う場合は、軽くフィットする程度の柔らかいタイプを選びましょう。

着け心地で選ぶ

出典：Amazon

着け心地は素材だけでなく、縫製や伸縮性にも左右されます。腹巻がズレにくく、お腹をやさしく包み込む感覚のものが理想です。

日中に使う場合は動いてもずり落ちないフィット感が大切ですが、就寝時は圧迫感のないゆったりタイプが快適です。

「着けていることを忘れるくらい自然なつけ心地」が理想で、かゆみやチクチク感があるものは避けましょう。