オリックス、先発＆守護神の“外国人右腕コンビ”と来季契約合意　「またす…

オリックス・バファローズは26日、アンダーソン・エスピノーザ投手、アンドレス・マチャド投手の2選手と、来季の契約について合意したことを発表した。

来日2年目の右腕エスピノーザは今季、先発の一角として23試合に登板。5勝8敗、防御率2.98の成績を残した。クオリティー・スタート（QS）は13回を数え、試合を作れる投手として来季も腕を振る。

MLB通算137試合登板の実績を持つマチャドは、同じく来日2年目のリリーフ右腕。昨季の53試合に引き続き、今季もチームトップの58試合に登板し、3勝（6敗）28セーブ、防御率2.28の好成績をマークした。

160キロ近い剛速球で相手をねじ伏せる投球は健在で、来季もオリックスの勝ちパターンを担うこととなった。

ともに3年目を戦うこととなった両外国人右腕のコメントは以下の通り。

＜アンダーソン・エスピノーザ コメント＞

「来シーズンもバファローズの一員になれることを大変嬉しく思っています。皆さんの前でプレーするのが待ちきれません。もうすでに皆さんに会えなくて寂しいです。また、私を信頼してくださった球団に心から感謝しています。皆さんのことを心から愛しています。またすぐにお会いしましょう。優勝を目指して頑張ります。」

＜アンドレス・マチャド コメント＞

「私に日本で夢を追う機会を与えてくれたバファローズで、もう一年プレーできることは本当に光栄で楽しみです。フロント、チーム、そして、これまでずっと私を支えてくださった全てのファンの皆さんに心から感謝します。来年は優勝するために、あらゆる形でチームに貢献していきたいと思っています。オリックス・バファローズ、ありがとう。またすぐにお会いしましょう！大好きです！」

