チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が26日に行われ、アトレティコ・マドリード（スペイン）とインテル（イタリア）が対戦した。

アトレティコ・マドリードは、前節終了時点で2勝2敗という戦績を残し、勝ち点「6」を積み重ねている。直近の公式戦5試合で5連勝と好調をキープ。この勢いに乗り、昨季のCLファイナリスト撃破といきたいところだ。

ここまでCLでは4連勝と無敗を維持しているインテルは、23日に行われたミランとの“ミラノ・ダービー”で敗れ、セリエA首位の座を明け渡してしまった。この一戦に勝利し、嫌な雰囲気を払拭したい。

試合は9分にスコアが動く。アトレティコ・マドリードの敵陣でのボール奪取からカウンターに転じると、ジュリアーノ・シメオネが右サイドを縦に突破してボックス内でパスを折り返す。相手選手がこのクロスをクリアし切れず、フリアン・アルバレスがこぼれ球をゴールに押し込んだ。

その後、両チームが互いにチャンスを作り出したものの、得点は生まれず。アトレティコ・マドリードの1点リードで前半は終了する。

後半からはインテルがギアを上げ、ボールをコントロールしながらチャンスを作り出していく。すると54分、ピオトル・ジエリンスキがセンターサークル左でボールを保持すると、ボックス手前にいたアンジュ・ヨアン・ボニーの足元にパス。これをボニーがマークされながらもボールをボックス内へと送り出すと、抜け出してきたジエリンスキは右足でゴールを沈め、インテルが追いつく。

1－1のままスコアが動くことなく迎えた後半アディショナルタイム3分、アトレティコ・マドリードは左CKのチャンスを獲得。キッカーのアントワーヌ・グリーズマンが蹴ったボールをホセ・マリア・ヒメネスが頭でゴールに叩き込み、土壇場で勝ち越してみせた。

試合はこのまま終了し、アトレティコ・マドリードが2－1でインテルに勝利。公式戦の連勝を「6」に伸ばした。

次節、アトレティコ・マドリードは12月9日にアウェイでPSV（オランダ）と対戦。インテルは12月9日にホームでリヴァプール（イングランド）を迎える。

【スコア】

アトレティコ・マドリード 2－1 インテル

【得点者】

1－0 9分 フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード）

1－1 54分 ピオトル・ジエリンスキ（インテル）

2－1 90＋3分 ホセ・マリア・ヒメネス（アトレティコ・マドリード）

【ハイライト動画】アトレティコ・マドリードvsインテル