バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインがアーセナル戦に向けた意気込みを示した。25日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。

就任2年目のヴァンサン・コンパニ監督のもと、シーズン開幕からここまで安定した戦いを見せているバイエルン。連覇を目指すブンデスリーガでは首位を快走中で、チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズでも無傷の4連勝を達成。前節は退場者を出しながらも、昨シーズンの覇者であるパリ・サンジェルマン（PSG）を2－1で下した。

5連勝をかけて激突するのはアーセナル。夏に大型補強を敢行した今シーズンは群雄割拠のプレミアリーグで首位に君臨しており、CLリーグフェーズではバイエルンと同じく4連勝中。通算対戦成績ではバイエルンが8勝3分3敗と大きく勝ち越しているが、敵地『エミレーツ・スタジアム』で勝ち点「3」を掴むのは困難なミッションとなるだろう。

バイエルンにとって頼もしいのはエースストライカーであるケインの存在。トッテナム・ホットスパーでも長くプレーした32歳は、過去アーセナルと対戦した21試合で合計15ゴールを決めており、チーム戦績も8勝6分7敗と勝ち越している。

そんなケインは対戦相手の印象について「僕たちにとってタフな試合になるだろう。アーセナルがCLとプレミアリーグで上位にいるのには理由がある。彼らは非常に堅実だ。常に警戒を怠らず、ボールを奪い返されないようにしなければならない。僕たちの強みであるプレッシングを生かす必要もあるだろう。いつも通りの準備をしている。一番大切なのはセットプレーを与えず、試合を支配することだ」とコメント。その上で次のように言葉を続けている。

「トッテナムにいた頃、ノースロンドン・ダービはいつも大きな瞬間だった。ここでは多くのゴールを決めてきたけど、勝った試合は多くない。明日はそれを変えたいと思っているよ。良い調子だし、チームを助けるゴールを決めることだけが僕の目標だ。代表チームでもこの試合について話した。代表チームを支えてくれる優秀な選手がたくさんいるけど、今は友情の話ではなく、CLの話だ」

アーセナルとバイエルンの一戦は日本時間27日の午前5時にキックオフされる。