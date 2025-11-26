◆本記事はプロモーションが含まれています。

「せっかく編んだのに、肌に当たるとチクチクする…」そんな経験はありませんか？特に赤ちゃん用のベビーウェアや、マフラーなど肌に触れるものを作るときは、柔らかく刺激の少ない毛糸を選ぶことが大切。この記事では肌に優しく通販で人気のチクチクしない毛糸のおすすめを紹介。

初心者にも扱いやすいチクチクしない毛糸の選び方

ここでは、編み物初心者でも扱いやすいチクチクしない毛糸の選び方を解説します。

アクリルやコットンなど肌に優しい素材を選ぶ

チクチク感の原因は、ウールなど天然繊維の繊維径が太く、肌に刺激を与えるためです。そのため、敏感肌や赤ちゃん向けの編み物には、やわらかく刺激の少ない素材を選ぶのが基本です。

たとえばアクリルは軽くてチクチクせず、アレルギーの心配も少ないため初心者にも人気です。コットン（綿）は通気性・吸湿性に優れており、オールシーズン使いやすい素材。夏のベビーウェアや春先のストールなどにもおすすめです。

また、上質なメリノウールやアルパカなど、繊維が細い動物性素材もチクチクしにくいので、柔らかい手触りを重視したい方に向いています。

細めの糸よりも中太〜太めの糸を選ぶ

編み物初心者の方には、細い糸よりも中太から太めの毛糸を選ぶのがポイントです。

細い糸は目が詰まりやすく、編み目が見づらいため時間がかかります。一方で、太めの糸は針にかけやすく、ミスも少なく済むので練習に最適！作品も早く仕上がり、編み上げたときにふっくらとした質感になるのも魅力です。

また、太めの毛糸は糸の密度が緩やかで、空気を多く含むため、ふんわり軽くチクチクしにくい仕上がりになります。マフラーや帽子など、直接肌に触れるアイテムには特におすすめです。

防縮加工やスーパーウォッシュ加工された毛糸を選ぶ

ウール素材を選ぶ場合は、洗濯時の縮みを防ぐ「防縮加工」や「スーパーウォッシュ加工」が施されている毛糸を選びましょう。これらの加工は繊維の表面を滑らかに整えるため、チクチク感を軽減する効果もあります。

さらに、家庭の洗濯機で洗えるタイプも多く、日常使いのニットや子ども服を作る際に非常に便利です。柔らかさを保ちつつ耐久性も高いので、初心者が扱う上でも失敗しにくい毛糸といえます。

柔らかく仕上がる撚り（より）が緩いタイプを選ぶ

毛糸は複数の繊維をねじり合わせて作られますが、このねじり具合（撚り）が緩いほどふんわりと柔らかい手触りになります。

撚りが強い糸は丈夫で形が崩れにくい反面、やや硬めの質感になりがちです。ふわっとした肌触りや優しい風合いを求める場合は、撚りが緩めで空気を多く含むタイプを選びましょう。

特にベビーアイテムやマフラーなど、直接肌に触れるアイテムには撚りが甘いタイプの糸が最適です。見た目にもボリュームが出て、手編みならではの温もりを感じられます。