リーグ・ドゥ第15節が24日に行われ、スタッド・ランスとモンペリエと対戦した。

1年でのリーグ・アン復帰を目指すスタッド・ランスはここまで14試合を消化して6勝4分4敗。在籍3年目の日本代表FW中村敬斗は移籍が囁かれた中で開幕直後の5試合を欠場したが、第6節サンテティエンヌ戦以降の9試合で5ゴール2アシストをマークするなど攻撃を牽引している。また、関根大輝は右サイドバック（SB）を主戦場にここまで13試合に出場。今節は中村がスタメンに名を連ねた一方、関根はベンチスタートとなった。

開始早々の9分にアンジュ・マルシャル・ティアが先制点を挙げて以降、なかなか追加点を奪えずにいたスタッド・ランスだったが、試合終了間際の90＋6分に中村がモンペリエにトドメを刺す。ショートカウンターの流れでスペースに走り込んでボールを引き出すと、ボックス左角付近からカットインして右足でフィニッシュ。ディフレクトしたボールがニアサイドに吸い込まれ、チームに貴重な追加点をもたらした。

試合は2－0で終了し、スタッド・ランスは今シーズン初の連勝を達成。ボリビア代表との国際親善試合に続いてネットを揺らした中村は、リーグ・ドゥでの得点数を「6」に伸ばしている。ベンチ入りした関根に出番はなかった。

現時点でリーグ・ドゥの4位につけるスタッド・ランス。12月6日に控える次節はラヴァルとのホームゲームとなる。

【ゴール動画】中村敬斗が貴重な追加点！ スタッド・ランスを連勝に導く