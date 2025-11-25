プレミアリーグ第12節が24日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとエヴァートンが対戦した。

シーズン開幕直後は不安定な戦いが続いたものの、直近5試合は3勝2分と無敗を維持し、復調の兆しを見せているマンチェスター・ユナイテッド。この試合に勝利すれば勝ち点を「21」まで伸ばし、ヨーロッパリーグ（EL）出場圏内の5位まで浮上することとなる。そんな一戦で本拠地『オールド・トラッフォード』に迎えるのはエヴァートン。ここまで4勝3分4敗という成績を収め、マンチェスター・ユナイテッドとの勝ち点差は「3」となっている。

序盤にペースを握ったエヴァートンだったが、10分にシェイマス・コールマンが途中交代となると、その3分後にはまさかの事態が発生。自陣ボックス内でのパスミスからブルーノ・フェルナンデスに際どいシュートを打たれると、イドリッサ・ゲイェが激昂してチームメイトのマイケル・キーンと口論に。キーンの顔に平手打ちを見舞ったゲイェにレッドカードが提示され、マンチェスター・ユナイテッドは予期せぬ形で数的優位となった。

それでも、先制に成功したのはエヴァートンだった。29分、ジェームズ・ガーナーの鋭い縦パスを受けたキアナン・デューズバリー・ホールが敵陣バイタルエリアやや左寄りの位置でドリブルを開始し、最後はカットインから右足を一閃。ボックス手前中央から放たれたシュートはGKセンヌ・ラメンスに触られることなくゴール右上隅に突き刺さった。

1点を負うマンチェスター・ユナイテッドは後半開始と同時にメイソン・マウント、58分にディオゴ・ダロトとコビー・メイヌーを投入するが、GKジョーダン・ピックフォードの守るゴールを割ることができない。最終的に合計25本のシュートは空砲に終わり、試合はこのまま0－1で終了した。数的優位を生かせなかったマンチェスター・ユナイテッドは6試合ぶりの黒星。一方、エヴァートンは連勝を飾り、マンチェスター・ユナイテッドと勝ち点で並んだ。

次節、マンチェスター・ユナイテッドは30日にアウェイでクリスタル・パレス、エヴァートンは29日にホームでニューカッスルと対戦する。

【スコア】

マンチェスター・ユナイテッド 0－1 エヴァートン

【得点者】

0－1 29分 キアナン・デューズバリー・ホール（エヴァートン）

【ハイライト動画】仲間割れで退場も…エヴァートンがマンUに完封勝利！