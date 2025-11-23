2025明治安田J2リーグ第37節が23日に行われ、V・ファーレン長崎と水戸ホーリーホックが対戦した。

まだ1チームも勝ち抜けが決まっていない熾烈な昇格争いの最中、2位と首位の天王山が実現した。長崎は勝利すれば首位に浮上し、3位RB大宮アルディージャと4位ジェフユナイテッド千葉の結果次第で今節に2018シーズン以来のJ1復帰が決まる。一方の水戸は勝利すれば、自力でクラブ史上初のJ1昇格およびJ2優勝を果たす。

試合の均衡が破れたのは6分、長崎が先制に成功する。ディエゴ・ピトゥカがフリーキックをゴール前に放り込み、その流れから新井一耀がボレーシュートを叩き込んだ。

一進一退の攻防が続くなか、34分に水戸が試合を振り出しに戻す。左からのグラウンダークロスに山本隼大が左足で合わせ、ゴール左下へと流し込んだ。

同点で折り返すと、63分に長崎がビッグチャンスを迎える。米田隼也がペナルティエリア内で水戸のファウルを誘ってPK獲得。キッカーを務めたマテウス・ジェズスが右下へ蹴り込み、長崎が勝ち越しに成功した。

後半アディショナルタイムには水戸が退場者を出し、数的有利を得た長崎が逃げ切りに成功した。長崎は首位に浮上してJ1昇格に王手をかけたが、勝ち点差「3」の千葉も勝利したため、長崎の昇格決定は最終節に持ち越しとなった。一方、水戸は正念場で今季初の連敗を喫して2位に後退し、最終節で自動昇格圏キープを目指す。

J2最終節は29日に行われ、長崎は敵地で徳島ヴォルティスと、水戸はホームで大分トリニータと対戦する。ともに勝てば自力で自動昇格決定だ。

【スコア】

V・ファーレン長崎 2－1 水戸ホーリーホック

【得点者】

1－0 6分 新井一耀（長崎）

1－1 34分 山本隼大（水戸）

2－1 65分 マテウス・ジェズス（長崎）