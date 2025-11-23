セリエA第12節が22日に行われ、新体制での再起を図る最下位フィオレンティーナと6位のユヴェントスが対戦した。

今季に入ってから未だに勝ち星がなく、指揮官の交代に踏み切ったフィオレンティーナは、パオロ・ヴァノーリ新監督の下での再スタート。一方、公式戦8試合未勝利を経て監督交代を決断したユヴェントスは、ルチアーノ・スパレッティ監督の就任後、公式戦2戦2引き分けと白星がなく、互いに新体制での初勝利を目指した。

立ち上がりはフィオレンティーナがホームの声援を背に前に出るが、徐々にユヴェントスがボールを保持する展開に。すると10分過ぎにドゥシャン・ヴラホヴィチがボックス内で倒されたとしてユヴェントスがPKを獲得する。しかし、VARが介入し、オン・フィールド・レビューを行った末に先にユニフォームを引っ張ったとしてゴールは取り消された。

対するフィオレンティーナは、元ユヴェントスのモイーズ・キーンが好機を演出。クロスバーを叩くシュートを放つなど存在感を示したが、先手を奪ったのはユヴェントス。前半アディショナルタイムに押し込む展開を作ると、フィリップ・コスティッチのミドルシュートがネットを揺らした。

しかし、対するフィオレンティーナも後半開始直後の48分、ゴール正面の位置から、こちらも元ユヴェントスのロランド・マンドラゴラが左足を一閃。鋭い弾道のボールがゴール右に突き刺さり、フィオレンティーナが後半開始早々に試合を振り出しに戻した。

勢いに乗るフィオレンティーナはそのまま勝ち越し弾を奪いにかかるが、ユヴェントスも交代選手が流れを変えて応戦。終盤にかけては一進一退の攻防が続いたが追加点は生まれず、1－1というスコアで試合は決着し、勝ち点を分け合う結果となった。

【スコア】

フィオレンティーナ 1-1 ユヴェントス

【得点者】

0－1 45+6分 フィリップ・コスティッチ（ユヴェントス）

1－1 48分 ロランド・マンドラゴラ（フィオレンティーナ）