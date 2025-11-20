国際サッカー連盟（FIFA）は19日、最新のFIFAランキングを発表。このランキングを受け、2026年6月に開幕する『FIFAワールドカップ26』の出場権をかけた欧州予選プレーオフのポッド分けも決定した。組み合わせ抽選会は20日に行われ、プレーオフの準決勝8試合と決勝4試合は来年3月に開催される。

ワールドカップ（W杯）欧州予選のグループステージ全日程は18日に終了。各グループ首位の12チームが、メキシコ、カナダ、アメリカの3カ国で行われる本大会への切符を手にした一方で、各グループの2位となった12チームと、前述の24チームを除いたUEFAネーションズリーグ（UNL）の暫定総合ランキングに基づいたグループ優勝チームのトップ4が、残る「4」枠をかけて鎬を削る。

▼グループ2位枠

・イタリア代表（12位）

・デンマーク代表（21位）

・トルコ代表（25位）

・ウクライナ代表（28位）

・ポーランド代表（31位）

・ウェールズ代表（32位）

・チェコ代表（44位）

・スロバキア代表（45位）

・アイルランド代表（59位）

・アルバニア代表（63位）

・ボスニア・ヘルツェゴビナ代表（71位）

・コソボ代表（80位）

▼UNL枠

・スウェーデン代表（43位）

・ルーマニア代表（47位）

・北マケドニア代表（65位）

・北アイルランド代表（69位）

プレーオフに進出した16チームは、4チームずつ4つのパスに振り分けられ、1試合のみのノックアウト方式で対戦。各パスで準決勝と決勝の2試合を勝ち上がった4チームが北中米行きの切符を手にする。各パスの対戦カードは、FIFAランキングの順位に応じたポットによって決定。ポット1〜3はグループ2位だった12チームがFIFAランキング順に振り分けられ、ポット4にはUNL枠の4チームが入る。FIFAランキングに基づいたポット分けは以下の通り。

ポット1：イタリア、デンマーク、トルコ、ウクライナ

ポット2：ポーランド、ウェールズ、チェコ、スロバキア

ポット3：アイルランド、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ

ポット4：ルーマニア、スウェーデン、北マケドニア、北アイルランド

なお、準決勝ではポット1とポット4が対戦し、ポット2とポット3が対戦。それぞれ勝ち上がったチーム同士が決勝で激突する。3大会連続でプレーオフに臨むイタリア代表は、過去2大会においてスウェーデン代表と北マケドニア代表相手に辛酸を舐めており、いきなり“因縁の対決”が実現する可能性も考えられる。準決勝は2026年の3月26日（木）に、決勝は同31日（火）に行われる予定だ。

