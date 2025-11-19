スリップノット、カタログの過半数を約190億円で売却「さらに大きくする時が来た」

米ヘヴィメタル界を代表するバンドの一つ、スリップノットが、バンドの楽曲カタログの過半数を米投資会社HarbourView Equity Partnersに売却した。対象となるのは楽曲のパブリッシングやレコーディングのロイヤルティ権などで、取引額は約190億円規模とみられている。バンドの創設メンバーであるマイケル ”クラウン” クレイハンは「スリップノットが築いてきたものを継承し、さらに大きくしようとするパートナーに出会えた」とコメントしている。

【画像を見る】歴代最高のメタルアルバム100選

「25年間、音楽ビジネスと対峙してきた俺たちは、スリップノットが始めたことを継続する意志のあるパートナーを得た」と、ニュースを報じた『The Hollywood Reporter』に寄せた声明でクレイハンは語った。「しかも彼らは、さらに巨大なものにしたいと考えている。準備しておけ。Hail The Knot」

HarbourViewは今年初め、ケリー・クラークソンのカタログの一部を取得したほか、パット・ベネター＆ニール・ジラルド、クリスティン・マクヴィー、T-Pain、ロドニー ”Darkchild” ジャーキンス、ジェームス・フォントロイ、ジョージ・ベンソン、ルイス・フォンシ、ネリー、ウィズ・カリファ、ケイン・ブラウンなど、数多くのアーティストのカタログを買収している。

HarbourView Equity Partnersの創業者兼CEOであるシャリース・クラークは声明で次のように述べている。

「スリップノットの音楽はヘヴィメタルを再定義し、世界的なカルチャー現象を生み出しました。彼らのカタログは、その影響力、情熱、そしてジャンル内での揺るぎないアーティスト性を証明するものです。私たちは常にカルチャーの動向を読み取り、オーディエンスの反応を綿密に分析していますが、1990年代から現在に至るまでスリップノットが与えてきた文化的インパクトは明らかです。彼らの永続的かつ確固とした存在感は、私たちの投資哲学の核心を成すものであり、HarbourViewは今後数十年、さらには次世代にわたって彼らの作品を保存し、広げていけることを誇りに思います」

HarbourViewがスリップノットのカタログにいくら支払ったかは明らかにされていないが、『Billboard』は今年初めにその価値を1億2,000万ドル（約190億円）と報じている。

スリップノットは過去25年で最も成功したメタルバンドのひとつだ。その間、多くのメンバーが出入りしたが、1999年にデビュー作が発売されて以来、クレイハン、ギタリストのミック・トムソン、ヴォーカルのコリィ・テイラー、DJ／キーボードのシド・ウィルソンはバンドに在籍し続けている。最新作は2022年の『The End, So Far』。この夏はヨーロッパ各地でライブを行い、直近の公演は7月19日にオハイオ州マンフィールドのInkcarcerationフェスティバルで行われた。

近年、カタログを売却する大物アーティストは増えており、ボブ・ディラン、ブルース・スプリングスティーン、ニール・ヤング、ポール・サイモン、スティーヴィー・ニックス、リンジー・バッキンガム、そしてザ・ビーチ・ボーイズなどが名を連ねている。

from Rolling Stone US