FIFAワールドカップ26欧州予選・グループJの最終節が13日に行われ、ベルギー代表とリヒテンシュタイン代表が対戦した。

ここまで7試合を消化したグループJで4勝3分を記録し、無敗を維持して首位に立つベルギー代表。2位の北マケドニア代表とは2ポイント差をつけており、最終節を勝利で終えれば4大会連続のワールドカップ出場が確定する。ホームで迎える大一番に、ジェレミー・ドクやシャルル・デ・ケテラーレなどが先発起用された。

試合は開始早々の3分にベルギー代表がスコアを動かす。敵陣右サイドでスローインを獲得し、トーマス・ムニエが素早いリスタートを選択。深い位置まで走り込んだユーリ・ティーレマンスがダイレクトでクロスを送る。相手選手にニアで触れられたものの、後方に逸れたボールにハンス・ヴァナケンが反応。ゴール前で合わせて先制点を挙げた。

34分にはベルギー代表はリヒテンシュタイン代表を押し込みつつ、ニコラ・ラスキンが右サイドのムニエに展開。ポケットに走り込むアレクシス・サーレマーケルスにスルーパスが渡り、右足でマイナスの折り返しを送る。最後はフリーで待つジェレミー・ドクがネットを揺らし、貴重な追加点をマークした。さらに41分、敵陣中央でインターセプトしたドクがドリブルを開始。鋭いフェイントを織り交ぜながらマーカーを突破し、グラウンダーのシュートで3点目を決めた。

後半もホームチームの勢いは止まらない。52分にペナルティエリア左角のティーレマンスへパスが繋がり、右足でインスイングのクロスを供給。ゴール前でデ・ケテラーレが競り合うと、セカンドボールをブランドン・メシェレが詰めて4点目を奪った。その3分後には、相手GKが弾いたこぼれ球からサーレマーケルスが5点目をマーク。2分後にはデ・ケテラーレにも得点が生まれ、ベルギー代表が大量リードを確保する。

結局、そのまま試合は7－0で終了し、ベルギー代表が勝利。これによりベルギー代表が4大会連続15回目のワールドカップ出場を決めた。また、併せてウェールズ代表のプレーオフ進出も確定している。

【スコア】

ベルギー代表 7－0 リヒテンシュタイン代表

【得点者】

1－0 3分 ハンス・ヴァナケン（ベルギー代表）

2－0 34分 ジェレミー・ドク（ベルギー代表）

3－0 41分 ジェレミー・ドク（ベルギー代表）

4－0 52分 ブランドン・メシェレ（ベルギー代表）

5－0 55分 アレクシス・サーレマーケルス（ベルギー代表）

6－0 57分 シャルル・デ・ケテラーレ（ベルギー代表）

7－0 59分 シャルル・デ・ケテラーレ（ベルギー代表）