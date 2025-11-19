FIFAワールドカップ26欧州予選・グループCの最終節が13日に行われ、スコットランド代表とデンマーク代表が対戦した。

ここまで5試合を消化したグループCで3勝2分を記録し、無敗を維持して首位に立つデンマーク代表。対するスコットランド代表も勝ち点差「1」の2位につけており、最終節ではワールドカップ出場権を争う両国の“直接対決”が実現した。

試合は開始早々の3分にスコットランド代表がスコアを動かす。1度は相手ボックス内でボールを奪われたものの、素早いトランジションから右サイド深くで即時奪回に成功。ベン・ドークが左足に持ち替えてクロスを入れると、ゴール正面で待つスコット・マクトミネイが豪快なオーバーヘッドを披露する。鮮やかな“ゴラッソ”でホームチームが先制した。一方のデンマーク代表も、センターフォワードのラスムス・ホイルンドを中心にスコットランド代表を脅かすが、複数のチャンスを仕留めきれずに前半が終了。スコットランド代表がリードを保ってハーフタイムに突入する。

そんななか、53分にボックス右角でドリブル突破を仕掛けたグスタフ・イサクセンが相手選手と交錯。VARの介入によりファウルの位置がペナルティエリア内と判断され、デンマーク代表がPKを得る。プレッシャーのかかる状況でホイルンドがキックを沈め、アウェイチームが追いついた。しかし、直後の61分にラスムス・クリステンセンが2枚目の警告で退場となり、デンマーク代表は10人での戦いを余儀なくされる。

すると、ここからゲームは怒涛の展開へ。本大会へ勝利必須のスコットランド代表が78分に勝ち越すが、引き分け以上が求められるデンマーク代表も82分に同点弾をマーク。それでも後半アディショナルタイム、相手のクリアをダイレクトで振り抜いたキーラン・ティアニーが3度目の勝ち越し弾を決める。

結局、その後に1点を加えたスコットランド代表が4－2で勝利し、デンマーク代表との死闘を制した。これにより最終節で順位を逆転させたスコットランド代表が7大会ぶりのワールドカップ出場を決めた。併せてデンマーク代表のプレーオフ進出も確定している。

【スコア】

スコットランド代表 4－2 デンマーク代表

【得点者】

1－0 3分 スコット・マクトミネイ（スコットランド代表）

1－1 57分 ラスムス・ホイルンド（PK／デンマーク代表）

2－1 78分 ローレンス・シャンクランド（スコットランド代表）

2－2 82分 パトリック・ドルグ（デンマーク代表）

3－2 90＋3分 キーラン・ティアニー（スコットランド代表）

4－2 90＋9分 ケニー・マクリーン（スコットランド代表）



【動画】ティアニーの“後半AT”劇的決勝弾！



