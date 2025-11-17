一般社団法人 日本プロサッカー選手会（JPFA）は17日に臨時総会を開催し、中山雄太（FC町田ゼルビア）が新役員に就任することを発表した。

同日に吉田麻也代表理事（会長）が会見を行い、「年齢が上がってきている中、次世代にバトンタッチできるように。海外、日本代表経験がある中山選手を仲間に入れることができて嬉しく思っています」とコメントした。

新任役員の任期は現任者の残任期間のため、理事の任期は2026年6月社団定時総会までとなる。

代表理事（会長）：吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー／アメリカ）

理事（副会長）：権田修一（ヴィッセル神戸）

理事（副会長）：戸嶋祥郎（柏レイソル）

理事（副会長）：谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）

理事（副会長）：早川史哉（アルビレックス新潟）

理事（副会長）：有吉佐織（アルビレックス新潟レディース）

理事（副会長）：日髙慶太（アトレチコ鈴鹿）

理事（副会長）：山田晃士（アスルクラロ沼津）

理事（副会長）：浅川隼人（FC琉球）

理事（副会長）：中山雄太（FC町田ゼルビア）

理事（副会長）：松本泰介（早稲田大学教授／弁護士）

監事（会計）：遠藤航（リヴァプール／イングランド）

監事（会計）：平尾知佳（グラナダ／スペイン）

監事：國井隆（公認会計士）