ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ナ・リーグMVPの筆頭候補に挙げられている。二刀流に復帰した大谷がMVPを獲得するのは確実との見方が強いが、フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバー外野手を推す声も少なくない。米メディア『スポーツ・チョスン』が報じている。

大谷には、自身4度目のMVPを満場一致で獲得するかどうかに注目が集まっている。キャリア初の本塁打王に輝いた2021年と、ドジャース移籍初年度で50-50を達成した2024年のいずれも大谷のMVPに異論を唱える記者はいなかった。

しかし、今季はシュワーバーの活躍も注目に値すべきものであり、全員が大谷を支持するとは断言しにくい。

シュワーバーはナ・リーグで本塁打と打点でトップを記録。全打撃部門でキャリアハイを挙げ、フィリーズを地区優勝に導いた点は明確に評価されるべきだ。

シュワーバーは選手間MVPを受賞しており、同メディアは「彼がチームの攻撃を牽引し、地区シリーズを制する上で輝かしい貢献を果たしたことを強調すべきだ。本塁打王と打点王の2冠を達成するのは容易なことではない」と言及した。

