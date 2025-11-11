ガーナサッカー協会（GFA）が11日、11月のアジア2連戦に向けた代表メンバー発表した。

ガーナ代表は、FIFAワールドカップ26アフリカ予選でグループIを首位突破し、本大会出場が決定。2大会連続5回目のワールドカップ出場を果たしている。そして11月の代表ウィークで同国代表は14日に日本代表と対戦。その後、18日には韓国代表との試合を控えている。

日本戦まであと3日となっても代表メンバーが発表されずにいたが、GFAは11日にようやくアジア2連戦に向けた招集メンバー発表。プレミアリーグで今季6ゴールを挙げているアントワーヌ・セメニョ（ボーンマス/イングランド）や南野拓実と同僚のモハメド・サリス（モナコ/フランス）は選出されたものの、モハメド・クドゥス（トッテナム・ホットスパー/イングランド）やトーマス・パーティ（ビジャレアル/スペイン）らは選外に。また、3選手が初招集となった。

今回発表されたガーナ代表のメンバー22名は以下の通り。



▼GK

ジョセフ・アナング（セント・パトリックス・アスレティック/アイルランド）

ローレンス・アティ・ジギ（ザンクト・ガレン/スイス）

ベンジャミン・アサレ（ハーツ・オブ・オーク）

▼DF

デリック・ケーン（ウニオン・ベルリン/ドイツ）

ジェローム・オポク（バシャクシェヒル/トルコ）

ジョナス・アジェティー（バーゼル/スイス）

カレブ・イレンキー（ノアシェラン/デンマーク）

ギデオン・メンサー（オセール/フランス）

モハメド・サリス（モナコ/フランス）

エベネゼル・アナン（サンテティエンヌ/フランス）

コジョ・ペプラー・オポング（ニース/フランス）

アリドゥ・セイドゥ（レンヌ/フランス）

▼MF

アブー・フランシス（トゥールーズ/フランス）

プリンス・オウス（メデアマ）

クリストファー・ボンス・バー（アル・カーディシーア/サウジアラビア）

クワシ・シボ（オビエド/スペイン）

カマルディーン・スレマナ（アタランタ/イタリア）

▼FW

ケルビン・エンクルマ（メデアマ）※初招集

プリンス・クワベナ・アドゥ（ヴィクトリア・プルゼニ/チェコ）※初招集

プリンス・オセイ・オウス（FCモンテリオール/アメリカ）※初招集

ブランドン・トーマス・アサンテ（コヴェントリー/イングランド）

アントワーヌ・セメニョ（ボーンマス/イングランド）