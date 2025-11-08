王立オランダサッカー協会（KNVB）は7日、11月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むオランダ代表メンバーを発表した。
オランダ代表はここまで6試合を消化した欧州予選で5勝1分けと無敗を維持し、勝ち点「16」で首位。2位ポーランド代表には勝ち点差「3」をつけている。今回の11月シリーズでは、14日に敵地でポーランド代表との首位決戦に臨み、17日にはホームでリトアニア代表との一戦を控えている。
ポーランド代表に勝利すればW杯出場が決まるオランダ代表は、今回25名のメンバーを招集。主将でDFリーダーのフィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）やMFフレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）が順当に選出され、フェイエノールトに所属する22歳のMFルチアーノ・ヴァレンテは代表初招集に。また、マタイス・デ・リフト、ルチャレル・ヘールトロイダ、ノア・ラングの3人は代表復帰となった。
今回発表されたオランダ代表のメンバー25名は以下の通り。◆■オランダ代表
▼GK
マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）
ロビン・レフス（サンダーランド／イングランド）
バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）
▼DF
ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）
フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）
デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）
クイリンシー・ハートマン（バーンリー／イングランド）
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）
ユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）
ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
マタイス・デ・リフト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ルチャレル・ヘールトロイダ（サンダーランド/イングランド）
▼MF
ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）
フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）
タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）
イェルディ・スハウテン（PSV）
シャビ・シモンズ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
クインテン・ティンバー（フェイエノールト）
ルチアーノ・ヴァレンテ（フェイエノールト）※初招集
▼FW
メンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）
コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）
ジャスティン・クライファート（ボーンマス／イングランド）
ドニエル・マレン（アストン・ヴィラ／イングランド）
ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）
ノア・ラング（ナポリ／イタリア）