王立オランダサッカー協会（KNVB）は7日、11月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むオランダ代表メンバーを発表した。

オランダ代表はここまで6試合を消化した欧州予選で5勝1分けと無敗を維持し、勝ち点「16」で首位。2位ポーランド代表には勝ち点差「3」をつけている。今回の11月シリーズでは、14日に敵地でポーランド代表との首位決戦に臨み、17日にはホームでリトアニア代表との一戦を控えている。

ポーランド代表に勝利すればW杯出場が決まるオランダ代表は、今回25名のメンバーを招集。主将でDFリーダーのフィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）やMFフレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）が順当に選出され、フェイエノールトに所属する22歳のMFルチアーノ・ヴァレンテは代表初招集に。また、マタイス・デ・リフト、ルチャレル・ヘールトロイダ、ノア・ラングの3人は代表復帰となった。

今回発表されたオランダ代表のメンバー25名は以下の通り。

◆■オランダ代表

▼GK

マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）

ロビン・レフス（サンダーランド／イングランド）

バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）

▼DF

ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）

フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）

デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）

クイリンシー・ハートマン（バーンリー／イングランド）

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）

ユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）

ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

マタイス・デ・リフト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ルチャレル・ヘールトロイダ（サンダーランド/イングランド）

▼MF

ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）

フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）

タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）

イェルディ・スハウテン（PSV）

シャビ・シモンズ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

クインテン・ティンバー（フェイエノールト）

ルチアーノ・ヴァレンテ（フェイエノールト）※初招集

▼FW

メンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）

コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）

ジャスティン・クライファート（ボーンマス／イングランド）

ドニエル・マレン（アストン・ヴィラ／イングランド）

ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）

ノア・ラング（ナポリ／イタリア）