開幕から連勝を続けているバイエルンが記録を更新した。

ヴァンサン・コンパニ体制の2シーズン目を迎えて熟成されたチームは、スーパーカップでシュトゥットガルトを下し、ブンデスリーガ開幕節ではライプツィヒを6－0で粉砕するなど、白星スタートを飾ると、以降も連勝を続けており、10月29日に行われたDFBポカール2回戦でのケルン戦に4－1で逆転勝利を収めたことで、欧州5大リーグのクラブとしては新記録となる開幕から前人未到の公式戦14連勝を達成していた。

そんななか、バイエルンは1日に行われたブンデスリーガ第9節でレヴァークーゼンと対戦し、3－0で快勝したことで開幕からの公式戦連勝記録を「15」に伸ばすことに成功した。

なお、データサイト『OPTA』によると、1965年にブンデスリーガに昇格して以来、バイエルンが公式戦15連勝以上を記録したのは、2020年のハンジ・フリック体制で23連勝を達成して以来、史上2度目のことであることが伝えられている。

開幕からの連勝記録では新記録を更新し続けているバイエルンだが、果たしてこの勢いをどこまで継続させることができるのだろうか。

【ハイライト動画】バイエルンvsレヴァークーゼン