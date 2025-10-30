セリエA第9節が29日に行われ、ユヴェントスとウディネーゼが対戦した。

ユヴェントスが正念場を迎えている。前節でラツィオに敗れ、公式戦8試合を戦って未勝利と苦しい状況のなか、27日にはイゴール・トゥドール監督が解任され、新監督就任までリザーブチームを率いるマッシモ・ブランビッラ監督が暫定的に指揮を執ることになった。この一戦を、チーム再建への第一歩としたいところだ。

対するウディネーゼも、セリエA第3節のピサ戦を最後にリーグ戦では勝利から遠ざかっている。苦しむ強豪との対戦で、久しぶりの白星をつかみ取りたい。

試合は立ち上がりの3分、ドゥシャン・ヴラホヴィッチがボックス内で倒され、ユヴェントスがPKを獲得する。キッカーのヴラホヴィッチは自身が獲得したPKを見事に沈め、幸先よくユヴェントスが先制した。

先制されたウディネーゼは、徐々にボールを保持する時間を作っていくが、ユヴェントスが決定機まで持ち込むことを許さない。しかし、前半終了間際の前半アディショナルタイム1分、ウディネーゼが敵陣でボール奪取に成功すると、ボックス内の混戦からこぼれ球をニコロ・ザニオーロが左足でゴール左下を射抜き、ウディネーゼが同点とした。前半はこのまま1－1で終える。

ユヴェントスは後半に入り、前半よりもボールをコントロールするようになり、シュートまでも持ち込む場面を増やしていく。すると67分、右CKの流れからアンドレア・カンビアーゾがクロスを上げると、フェデリコ・ガッティがヘディングでゴールに叩き込み、ユヴェントスがここで勝ち越した。

さらにユヴェントスは後半アディショナルタイム6分、ケナン・ユルディズがPKを沈め、リードを2点に。試合はこのまま終了し、ユヴェントスがウディネーゼに3－1で勝利。9月13日のセリエA第3節インテル戦以来となる勝利を手にした。

次節、ユヴェントスは11月1日にアウェイでクレモネーゼと対戦。一方、ウディネーゼは31日にホームでアタランタと対戦する。

【スコア】

ユヴェントス 3－1 ウディネーゼ

【得点者】

1－0 3分 ドゥシャン・ヴラホヴィッチ（PK／ユヴェントス）

1－1 45＋1分 ニコロ・ザニオーロ（ウディネーゼ）

2－1 67分 フェデリコ・ガッティ（ユヴェントス）

3－1 90＋6分 ケナン・ユルディズ（PK／ユヴェントス）