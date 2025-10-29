大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するロサンゼルス・ドジャースは29日（日本時間30日）、『MLBワールドシリーズ2025』第5戦でトロント・ブルージェイズと対戦。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。
大谷は、「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。前日はワールドシリーズ初の二刀流出場となったが、投げては6回4失点、打っては3打数無安打という結果に。打者に専念する第5戦は、雪辱に期待がかかる。
先発マウンドに上がるのは、左腕エースのブレイク・スネル。前回登板となった第1戦では、6回途中5失点で降板。強力ブルージェイズ打線にリベンジし、チームを世界一王手へ導けるか。
試合は、日本時間9時00分にプレイボール予定だ。
先攻：ブルージェイズ
1番（左）デービス・シュナイダー
2番（一）ブラディミール・ゲレーロJr.
3番（指）ボー・ビシェット
4番（捕）アレハンドロ・カーク
5番（中）ドールトン・バーショ
6番（三）アーニー・クレメント
7番（右）アディソン・バーガー
8番（二）アイザイア・カイナーファレファ
9番（遊）アンドレス・ヒメネス
（投）トレイ・イェサベージ
後攻：ドジャース
1番（指）大谷翔平
2番（捕）ウィル・スミス
3番（遊）ムーキー・ベッツ
4番（一）フレディ・フリーマン
5番（右）テオスカー・ヘルナンデス
6番（二）トミー・エドマン
7番（三）マックス・マンシー
8番（中）キケ・ヘルナンデス
9番（左）アレックス・コール
（投）ブレイク・スネル
