1勝1敗で迎えた第3戦は、阪神が先制する展開となりましたが、ソフトバンクが逆転に成功。その後は1点差を守り切り、勝利しました。そして本日、第4戦が行われています。

第3戦では、6回表に逆転された阪神がその後、何度も得点圏に出塁したものの、最後までソフトバンクに追いつけず敗れました。まさに一打一球が勝敗を分ける展開でした。1勝1敗のタイから第3戦を制したチームが、高い確率でシリーズを制してきたというデータもあります。果たして第4戦はどうなるでしょうか。

現在までの試合経過

ソフトバンク、1点リードで試合展開

阪神対ソフトバンク。2回表に山川の本塁打でソフトバンクが1点を先制。3回終了時点で1-0と、ソフトバンクが僅差でリードしている。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(左)柳田 2(中)周東 3(右)柳町 4(一)山川 5(三)栗原 6(遊)野村 7(二)牧原大 8(捕)海野 9(投)大津

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤輝 5(一)大山 6(左)前川 7(捕)坂本 8(遊)小幡 9(投)髙橋

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

