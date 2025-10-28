「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に開催。今年は計116人（支配下73人・育成43人）がドラフト指名を受け、プロ入りの夢を叶えた。その一方で、ドラフト有力候補と目されながらも、名前が呼ばれなかった逸材も多くいる。ここでは、指名漏れとなった投手を紹介する。

中野大虎（なかのだいと）

[caption id="attachment_237500" align="aligncenter" width="530"] 大阪桐蔭高の中野大虎（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／80kg

・生年月日：2007年6月18日

・経歴：大阪桐蔭高

大阪桐蔭高で二枚看板の一角を担った中野大虎。150キロに迫るストレートに加え、スライダーやフォークなど多彩な変化球を操る本格派右腕として注目を集めたが、今年のドラフトでは指名漏れを味わった。

大阪桐蔭高では、1年秋から公式戦に登板。2年春に甲子園デビューを果たすと、同夏の甲子園では完封勝利を挙げた。

新チームとなった同秋からは主将に就任。3年夏の大阪府大会では背番号「1」を背負い、3試合に登板した。だが、決勝敗退となり、最後の夏は甲子園出場を逃した。

それでも、実績を高く評価されて高校日本代表に選出。国際大会では3試合（7回2/3）を投げ、12奪三振、防御率0.00と抜群の安定感を発揮した。

支配下指名を目指し、プロ志望届を提出したが、名前が呼ばれないままドラフト会議が終了。一方、ともに二枚看板を担った森陽樹はオリックス・バファローズから2位指名を受けた。

明暗が分かれる結果となったが、次のステージでの活躍が期待される

渡辺向輝（わたなべこうき）

[caption id="attachment_237498" align="aligncenter" width="530"] 東京大の渡辺向輝（写真

：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：167cm／63kg

・生年月日：2004年2月25日

・経歴：海城高‐東京大

東京大のエースを担うアンダースロー右腕・渡辺向輝。父・渡辺俊介氏と同じ舞台を目指し、プロ志望届を提出したが、吉報は届かなかった。

東京都の進学校・海城高を経て、日本屈指の名門・東京大に現役合格。東京大では2年春にリーグ戦デビューを果たすと、3年秋に先発の座へ定着し、初白星を完投勝利で飾った。

最終的に同秋は、6試合の登板で1勝4敗、防御率3.72を記録。

今春のリーグ戦では、白星こそ掴めなかったものの、潜在能力を高く評価され、大学日本代表候補に名を連ねた。

東京大では、宮台康平（元日本ハムなど）以来となる史上7人目のドラフト指名を目指し、プロ志望届を提出。その動向が注目されていた。

しかし、支配下指名で名前が呼ばれることがないまま、ドラフト会議が終了した。

大学卒業後は野球を引退し、一般企業へ就職予定。新たな道でも活躍が期待される。

谷脇弘起（たにわきこうき）

[caption id="attachment_237499" align="aligncenter" width="530"] 日本生命の谷脇弘起（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：185cm／85kg

・生年月日：2004年6月30日

・経歴：和歌山・那賀高‐立命館大‐日本生命

社会人を代表する投手として、ドラフト有力候補に名前が上がっていた谷脇弘起。しかし、大学時代に続いて2度目の指名漏れを味わうことになった。

立命館大では、2年時からリーグ戦に登板した谷脇。3年秋から先発の一角を担うと、4年秋には同志社大戦でノーヒットノーランを達成。

最後の秋季リーグ戦で猛アピールを見せたが、ドラフト指名は叶わなかった。

大学卒業後は日本生命に進むと、入社1年目から登板機会を掴み、ドラフト指名解禁の今年は、エースとして都市対抗出場に貢献。

初戦の西濃運輸戦では最速152キロを計測し、7回途中無失点の快投を披露。鷺宮製作所戦でも先発として好投し、全国大会で高い実力を発揮。

最速152キロのストレート、変化量の大きいスライダーを武器に即戦力の呼び声が高かったが、今年は吉報が届かず。

それでも、今年のドラフト会議で入社4年目の飯田琉斗（ENEOS）が指名を受けるなど、指名解禁年以降もチャンスがある。レベルアップに励み、来年以降の指名を勝ち取りたい。

江藤蓮（えとうれん）

[caption id="attachment_237497" align="aligncenter" width="530"] 未来富山高の江藤蓮（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：180cm／83kg

・生年月日：2007年5月19日

・経歴：未来富山高

未来富山高から初のドラフト指名を目指した江藤蓮。しかし、今年のドラフト会議では名前が呼ばれなかった。

未来富山高では、1年夏から公式戦に出場。同秋からエースを担い、2年夏の富山県大会では140キロ超えの速球を武器に、早くからプロ注目の左腕となった。

今夏の富山県大会はエースとして大車輪の活躍を見せ、同校初の甲子園出場に貢献。だが、聖地では高川学園（山口）との初戦で6回途中11安打6奪三振7失点と打ち込まれ、悔しい投球となった。

それでも、最速145キロを誇るキレのあるストレートを投じ、打っても4番を務めるなど、投打で抜群のセンスを示した。

しかし、ドラフト有力候補と目されながらも、指名漏れを経験。高校生左腕の支配下指名は佐藤龍月（健大高崎）、奥村頼人（横浜）、鈴木蓮吾（東海大甲府）の3名のみと狭き門となった。

さらなるレベルアップを見せ、改めてプロ入りを目指すことになりそうだ。

川原嗣貴（かわはらしき）

・投打：右投右打

・身長／体重：189cm／87kg

・生年月日：2004年6月30日

・経歴：大阪桐蔭高‐ホンダ鈴鹿

大阪桐蔭高時代に続き、2度目の指名漏れとなった川原嗣貴。だが、来季以降もドラフト指名のチャンスがありそうだ。

大阪桐蔭高では、2年春から公式戦に登板。3年春には全国制覇に貢献するなど、3季連続で甲子園のマウンドを経験した。

高校日本代表では4試合（13回）を投げ、16奪三振、防御率0.00の活躍で最優秀投手、ベストナインを受賞。

華々しい実績を誇ったが、高校時のドラフト会議では指名漏れを味わった。

高校卒業後はホンダ鈴鹿に進むと、高卒1年目は身体作りに専念。昨季から公式戦に登板し、ドラフト指名解禁を迎える今年は、先発の一角を担った。

新球種・ツーシームの習得や自己最速を更新する155キロを計測するなど、成長を示したが、今秋のドラフトでも指名漏れ。

それでも、来季で高卒4年目と年齢的にも指名を受けるチャンスが残されている。さらなるレベルアップに励み、来秋のドラフト指名を目指したい。

ヴァデルナ・フェルガス

[caption id="attachment_237501" align="aligncenter" width="530"] 青山学院大のヴァデルナ・フェルガス（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：189cm／84kg

・生年月日：2004年2月25日

・経歴：日本航空高‐青山学院大

長身のサイドスロー左腕として、注目を集めていた青山学院大のヴァデルナ・フェルガス。しかし、今年のドラフトでは指名がなく、次のステージに進むことになった。

日本航空高では3年時から公式戦に登板すると、同年夏の甲子園では3試合に先発し、ベスト16入りに貢献。特に初戦の東明館高戦では、完封勝利を記録した。

青山学院大に進学すると、2年秋にリーグ戦デビュー。救援起用がメインだったが、今春のリーグ戦では先発にも挑戦。

最終的に5試合（21回）を投げ、2勝1敗、防御率0.86と優秀な数字を残した。

キレのあるスライダーを武器に打者を翻弄する変則左腕。ドラフト指名が期待されていたが、名前が呼ばれることはなかった。

大学のチームメイトである中西聖輝、小田康一郎がそれぞれドラフト1位指名を受ける中、悔しい指名漏れとなった。次のステージでのさらなる飛躍を遂げ、プロ入りの切符を掴み取りたい。

