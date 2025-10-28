パーソルワークスイッチコンサルティングは10月23日、「業種別Work Switch Score(ワークスイッチスコア)調査2025」の結果を発表した。

同調査は2025年3月21日～25日、同社が独自に研究開発した“はたらくWell-being”（はたらく幸福度）向上につながる指標である「Work Switch Score（ワークスイッチスコア）」を用いて、日本全国の20～69歳の就業中の1万人を対象に実施した。

ワークスイッチスコアは、仕事への熱意や没頭度を示す「ワーク・エンゲイジメント」、日々の仕事に対する喜びや楽しみを表す「ワクワク実感」、自己成長の実感度である「成長実感」、仕事と生活の調和を測る「ワークライフバランス」の4つの構成要素から算出し、全体平均を50.0とした偏差値で表す。

その結果、最もスコアが高かったのは「学術研究、専門・技術サービス業」の52.7ポイントで、全体平均（50.0）を大きく上回った。

「教育、学習支援業」は全指標のうち「ワーク・エンゲイジメント」で53.0ポイントと最高値を記録。一方、「製造業」（49.2）、「卸売業、小売業」（49.0）、「金融業、保険業」（49.0）などは全体平均を下回った。

「ワークライフバランス」の指標では業種間の差が最も大きく、「学術研究、専門・技術サービス業」が52.1ポイントと高い一方、複数の業種で49ポイント台にとどまり、働き方改革の進展度合いに業種間で温度差があることが示唆された。

