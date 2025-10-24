ラストは、外出が難しい高齢者や認知症患者、その家族向けに、思い出や家族の風景を映像で届ける新サービス「思い出放送局」を開始した。

同サービスは、外出が難しい高齢者や認知症の方、介護する家族に向けて、思い出や家族の風景を映像で届ける新サービス。利用者一人ひとりの思い出や願いに寄り添うことを最優先に設計する。

利用者にとって、懐かしい街並みや思い出の場所を撮影し、インターネットで視聴可能な映像として配信する。リアルタイムでのやりとりも可能。

遠方に住むなどの理由で「お墓参りに行けない」という声にも対応し、お墓参りの代行とリアルタイム中継も行う。合掌タイムや菩提寺の住職による読経、お布施の代行も可能な限り対応し、利用者の宗教的・精神的なニーズにも配慮する。

お墓参りプラン

また、1枚しか残っていない写真や、古い写真を可能な限り鮮明にして動画にまとめる「思い出写真をもう一度プラン」も用意する。

思い出写真をもう一度プラン

同サービスの特徴は、写真の表示時間は長めに設定し、利用者がじっくりと写真を眺めながら思い出話を楽しめるよう工夫していること。認知症の方でも混乱することがないよう、利用者一人ひとりのペースに合わせた編集を行っている。

価格は、「思い出撮り歩きプラン」「お墓参りプラン」が8万8,000円。「思い出写真をもう一度プラン」が、写真100枚まで5万5,000円。