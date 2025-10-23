「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。すでに広島東洋カープが創価大・立石正広内野手の1位指名を公言。例年、事前に1位指名を明言する球団も少なくなく、他球団への牽制など、様々な意図がある。ここでは指名を公言し、交渉権獲得となった選手を紹介したい。

根尾昂

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／85kg

・生年月日：2000年4月19日

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2018年ドラフト1位（中日）

2018年ドラフト会議で最多4球団から1位指名を受けた根尾昂。同年12球団最速で公言した中日ドラゴンズが、交渉権を獲得した。

大阪桐蔭高では投手兼遊撃手と投打の中心を担い、甲子園春夏連覇の原動力となった根尾。ドラフト前には中日、東京ヤクルトスワローズ、読売ジャイアンツが1位指名を公言した。

迎えたドラフト会議では、前述の3球団に加えて北海道日本ハムファイターズも1位指名し、4球団が競合。抽選の末、中日が交渉権を引き当てた。

内野手としてプロのキャリアをスタートさせたが、高卒4年目の2022年に投手へ転向。同年は救援を中心に25試合に登板し、1ホールド、防御率3.41を記録した。

しかし、その後は先発転向を目指すも、なかなか一軍に定着できず。投手転向4年目の今季はわずか4試合の一軍登板に終わった。

ファームでは42試合の登板で3勝3敗、防御率2.68をまずまずの成績を収めているだけに、来季は一軍定着が求められる。

【関連記事】

【了】