メットライフ生命保険は10月20日、「全国47都道府県大調査 2025～社会情勢の変化と将来への備え～」を発表した。調査は2025年5月30日～6月3日、全国47都道府県に在住(調査実査時点)の20代～70代の男女14,100人を対象にインターネットで行われた。

相続について「家族と話をしていない」人が約半数

資産形成の最終段階とも言える「相続」。「遺産をのこしたい」と考える人は約60%に上る一方で、「家族と話し合っていない」人が約半数を占め、実際の行動には至っていない現状が明らかになった。

資産承継意向

相続に関する家族との話し合いについて

4人に3人が介護についての話し合いをしていない

介護が必要な状況になった場合の対処方法について、家族との話し合いはまだ不十分と言える。

物価上昇で資産運用意向も慎重に

近年の物価上昇により、給与が上がってもその実感は乏しく、資産の保有・運用意向に関し、NISAが昨年より減少したのに対し、定期預金・貯金が増加するなど、昨今の経済情勢を背景として保守的な傾向への意識の変化が見られる。

若年層は財布を持ち歩かず、マイナンバーカードを持ち歩く

財布を持ち歩かない人は全体で約4人に1人にのぼり、特に20代男性では約4割と高い割合を示すなど、若年層ほどその傾向が強いことが明らかになった。一方、マイナンバーカードについては、全体で約6割が携帯しており、20代では約3人に2人が持ち歩いていると回答。40～50代との意識・行動の違いが鮮明に表れる結果となった。

財布の持ち歩きについて

マイナンバーカードを普段持ち歩くか

生成AIを使ったことがある人が、約4割に達する

生成AIを使ったことがある人の割合は、前年から大きく増加。20代では5割以上に達し、60～70代の高齢者層も4人に1人が使ったことがあると答えている。

「推し活」と資産形成マインドに共通点

全体の4割が応援する「推し」がいると回答。若年層ほど推し活をしている割合が高く、20代では65.2%が推し活をしている。

推し活実施の有無

好きな対象を応援するために時間やお金を費やす主体的な行動は、金融リテラシーの向上にもつながる可能性がある。今回の調査では、推し活をしている人は、していない人に比べて資産運用に関する学習意欲が高い傾向が確認された。