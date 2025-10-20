「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。ドラフト会議はチーム編成を強固にする上で重要な役割を果たし、その戦略は来季以降の戦力に大きな影響を与えることになる。そこで今回は、読売ジャイアンツが獲得を狙いたい今秋のドラフト候補を紹介したい。
立石正広（たていしまさひろ）
[caption id="attachment_233501" align="aligncenter" width="530"] 創価大の立石正広（写真：産経新聞社）[/caption]
・投打：右投右打
・身長／体重：180cm／85kg
・生年月日：2003年11月1日
・経歴：高川学園高‐創価大
今年のドラフト市場において、No.1の評価を得ているのが創価大のスラッガー・立石正広だ。主砲・岡本和真のMLB移籍が取り沙汰され、スラッガー獲得が急務となっている読売ジャイアンツが欲しい逸材と言える。
創価大では1年春からリーグ戦に出場し、2年春には打率.500（36打数18安打）、5本塁打、14打点の活躍で打撃3冠（打率、本塁打、打点）を獲得。
さらに、3年時からは大学日本代表に選出。4番打者として打線の中心を任された。
今春は打率.400（40打数16安打）、5本塁打、16打点をマークし、確固たる評価を築いた。また、守備では一塁や三塁を主戦場としていたが、二塁のポジションも守るなど、抜群のセンスも光る。
今秋は右足首の靭帯損傷で出遅れ、復帰後には腰を痛めるなどコンディションに苦心しているが、ドラフト1位指名が確実視されている。
ポスト・岡本にうってつけの存在となるだけに、獲得を狙いたいところだ。
【関連記事】
【了】