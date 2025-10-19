「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。ドラフト会議はチーム編成を強固にする上で重要な役割を果たし、その戦略は来季以降の戦力に大きな影響を与えることになる。そこで今回は、阪神タイガースが獲得を狙いたい今秋のドラフト候補を紹介したい。

立石正広（たていしまさひろ）

[caption id="attachment_233501" align="aligncenter" width="530"] 創価大の立石正広（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：2003年11月1日

・経歴：高川学園高‐創価大

今年のドラフトで最大の注目を集めているのが強打の内野手・立石正広だ。主砲の佐藤輝明が将来的なメジャー移籍を視野に入れている阪神タイガースにとって、是が非でも獲得を狙いたい存在だろう。

高川学園高時代には、3年夏に出場した甲子園で一発を放った立石。創価大では1年春からリーグ戦に出場し、2年時から主軸に定着。3年時からは大学日本代表の4番打者を担うなど、早くから大きな注目を集めた。

本職の三塁から二塁へコンバートした今春のリーグ戦では、打率.400（40打数16安打）、5本塁打、16打点、3盗塁と傑出した数字をマーク。

今秋は右足首の靭帯損傷で出遅れ、復帰後には腰を痛めるなどコンディションが心配されるが、評価は不変といえる。

阪神では森下翔太や大山悠輔など、主軸打者をドラフト1位で獲得し、成功を収めてきた。昨年のドラフト会議では、上位3選手を投手に割いており、今年は目玉野手の獲得を狙う可能性も高そうだ。

