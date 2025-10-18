大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は17日（日本時間18日）、ミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手」で二刀流出場。この日は1試合で3本の本塁打を放つ大活躍を見せた。米メディア『FOXスポーツ』でアナリストを務めるベン・バーランダー記者が綴っている。

投手・大谷はこの日、先頭打者に四球を与えるものの、続く上位打線を3者連続三振に抑え、順調な立ち上がりを見せた。その直後の1回裏、大谷はホセ・キンタナ投手の6球目を捉え、右翼スタンドに先制となる先頭打者本塁打を放った。







その後も2点を追加したドジャースは4回、大谷がこの日2本目となるソロ本塁打をチャド・パトリック投手から放った。この本塁打の推定飛距離は469フィート（約142.9メートル）であり、場外へ消える特大本塁打となった。



さらに大谷は7回、トレバー・メギル投手からも中堅スタンドに運ぶソロ本塁打を放ち、この日3本目の本塁打でブルワーズを突き放した。



ワールドシリーズ進出をかけた試合で投打で圧巻の活躍を見せた大谷について、バーランダー氏は「史上最高の野球選手が成し遂げた史上最高となるポストシーズンのパフォーマンスだ！大谷翔平に拍手喝采だ！」と綴っている。











【動画】大谷翔平、ワールドシリーズ進出を決めた1試合3連発がこれだ！

『MLB』の公式Xより













HE DOES IT AGAIN 🦄



SHOHEI OHTANI HAS A THREE-HOMER GAME!

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】