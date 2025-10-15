秋冬へと季節が進んでいく中で、少しずつ実感するようになるのがからだの冷え。からだの冷えは、心身のさまざまな不調を起こすと言われています。毎年のことだから「まぁ、大丈夫だろう」と冷えを放置してしまう人も多いかもしれませんが、放っておくと別の健康問題につながる恐れも…！？そこで、後編では効果的な入浴方法を中心に、夜の温活ルーティンを福田千晶先生に教わりました。
▶▶▶前編はこちら
本記事は「健康美塾by第一三共ヘルスケア」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
皆さまの健やかなライフスタイルをつくるパートナーとして、第一三共ヘルスケアがお届けします。健康・セルフケアに役立つ情報を紹介していきます。