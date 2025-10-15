秋冬へと季節が進んでいく中で、少しずつ実感するようになるのがからだの冷え。からだの冷えは、心身のさまざまな不調を起こすと言われています。毎年のことだから「まぁ、大丈夫だろう」と冷えを放置してしまう人も多いかもしれませんが、放っておくと別の健康問題につながる恐れも…！？そこで、後編では効果的な入浴方法を中心に、夜の温活ルーティンを福田千晶先生に教わりました。

▶▶▶前編はこちら