2025年MLBポストシーズンがいよいよ開幕する。10月1日からワイルドカードシリーズ（WC）が始まり、ディビジョンシリーズ（DS）、リーグチャンピオンシップシリーズ（LCS）を経て球界最高峰の戦い、ワールドシリーズ（WS）が行われる。ここでは、それぞれの試合日程と開始時間、開催球場をまとめている。※日付は日本時間

 

ワイルドカードシリーズ

10/1（水）ア・リーグワイルドカードゲーム　第1戦

ガーディアンズ　1ー2　タイガース

ヤンキース　　　1ー3　レッドソックス

 

10/1（水）ナ・リーグワイルドカードゲーム　第1戦

カブス 　　 3ー1　パドレス

ドジャース　10ー5　レッズ

 

 

10/2（木）ア・リーグワイルドカードゲーム　第2戦

ガーディアンズ　6ー1　タイガース

ヤンキース　　　4ー3　レッドソックス

 

10/2（木）ナ・リーグワイルドカードゲーム　第2戦

カブス 　　 0ー3　パドレス

ドジャース　8ー4　レッズ

 

10/3（金）ア・リーグワイルドカードゲーム　第3戦

ガーディアンズ　3ー6　タイガース

ヤンキース　　　4ー0　レッドソックス

 

10/3（金）ナ・リーグワイルドカードゲーム　第3戦

カブス 　　 3ー1　パドレス

ディビジョンシリーズ

10/5（日）ア・リーグ地区シリーズ　第1戦

ブルージェイズ　ー　ヤンキース

マリナーズ　　　ー　タイガース

 

10/5（日）ナ・リーグ地区シリーズ　第1戦

ブルワーズ　ー　カブス

フィリーズ　ー　ドジャース

 

10/6（月）ア・リーグ地区シリーズ　第2戦

ブルージェイズ　ー　ヤンキース

マリナーズ　　　ー　タイガース

 

10/7（火）ナ・リーグ地区シリーズ　第2戦

ブルワーズ　ー　カブス

フィリーズ　ー　ドジャース

 

 

 

10/8（水）ア・リーグ地区シリーズ　第3戦

ブルージェイズ　ー　ヤンキース

マリナーズ　　　ー　タイガース

 

10/9（木）ア・リーグ地区シリーズ　第4戦

ブルージェイズ　ー　ヤンキース

マリナーズ　　　ー　タイガース

 

10/9（木）ナ・リーグ地区シリーズ　第3戦

ブルワーズ　ー　カブス

フィリーズ　ー　ドジャース

 

10/10（金）ナ・リーグ地区シリーズ　第4戦

ブルワーズ　ー　カブス

フィリーズ　ー　ドジャース

 

10/11（土）ア・リーグ地区シリーズ　第5戦

ブルージェイズ　ー　ヤンキース

マリナーズ　　　ー　タイガース

 

10/13（日）ナ・リーグ地区シリーズ　第5戦

ブルワーズ　ー　カブス

フィリーズ　ー　ドジャース

リーグチャンピオンシップシリーズ

10/13（月）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第1戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/14（火）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第2戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/14（火）ナ・リーグ優勝決定シリーズ　第1戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/15（水）ナ・リーグ優勝決定シリーズ　第2戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

 

10/16（木）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第3戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/17（金）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第4戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/17（金）ナ・リーグ優勝決定シリーズ　第3戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/18（土）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第5戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/18（土）ナ・リーグ優勝決定シリーズ　第4戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/19（日）ナ・リーグ優勝決定シリーズ　第5戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/20（月）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第6戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/21（火）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第6戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/21（火）ナ・リーグ優勝決定シリーズ　第7戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/22（水）ナ・リーグ優勝決定シリーズ　第7戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

ワールドシリーズ

10/25（土）ワールドシリーズ　第1戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者

 

10/26（日）ワールドシリーズ　第2戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者

 

 

10/28（火）ワールドシリーズ　第3戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者

 

10/29（水）ワールドシリーズ　第4戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者

 

10/30（木）ワールドシリーズ　第5戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者

 

11/1（土）ワールドシリーズ　第6戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者

 

11/2（日）ワールドシリーズ　第7戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者

ア・リーグ　トーナメント表

　

 

 

ナ・リーグ　トーナメント表

ワールドシリーズ

 

 

