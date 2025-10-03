株式会社ディー・エヌ・エーおよび株式会社横浜スタジアムは3日、2025年11月21日（金）から12月25日（木）までの35日間、横浜公園および周辺エリアでイルミネーションやアクティビティを楽しめるクリスマスイベント「BALLPARK Xmas YOKOHAMA KANNAI 2025」を開催すると発表した。

クリスマスイベントの定番であるイルミネーションに加えて、子どもたちが体を動かして遊べるスペースやワ

ークショップなど、昼夜を通して大人も子どもも楽しめるコンテンツを展開予定。

DeNAと横浜スタジアムでは、スポーツを軸とした賑わいのあるまちづくりの一環としてプロ野球のオフシーズンの施設・公園の有効活用、および将来的な関内・関外エリアの賑わいづくりの起点となることを目指して、2020年からアクティビティ&イルミネーションイベント「BALLPARK FANTASIA」を開催している。2023年まではプロ野球オフシーズンである冬季に一度のイルミネーションイベントとして、2024年はプロ野球のシーズンに関わらず、試合が開催されない日の賑わい創出の定期的な試みとして、夏・秋・冬にイベントを開催した。

「BALLPARK FANTASIA」を始めて6回目となる本年は「BALLPARK Xmas YOKOHAMA KANNAI 2025(ボールパーククリスマスヨコハマカンナイ2025)」と称し、これまでに培った企画・運営ノウハウを生かしながら、日本大通りや横浜赤レンガ倉庫と連携してエリア一帯を盛り上げるクリスマスイベントの開催に初挑戦する。

