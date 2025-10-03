「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

2025.10.03 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ヤクルト 2 0 0 1 3 6 8 0
広島 0 0 0 0 0 3 0

  • OUT

    ヤ6-0広

    6番 北村 恵吾 レフトツーベースヒット ヤクルト得点！ ヤ 6-0 広 ランナー：2塁

  • OUT

    代走：2塁ランナー Ｊ・オスナ に代わって 5番 増田 珠

  • OUT

    ヤ5-0広

    5番 Ｊ・オスナ レフトツーベースヒット ヤクルト得点！ ヤ 5-0 広 ランナー：2塁

  • OUT

    Ｔ・ハーン がワイルドピッチ ランナー：2、3塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 斉藤 優汰 に代わって 9番 Ｔ・ハーン

  • OUT

    代走：1塁ランナー 村上 宗隆 に代わって 4番 岩田 幸宏

  • OUT

    4番 村上 宗隆 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 内山 壮真 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 西村 瑠伊斗 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 田中 陽翔 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：ショート 小園 海斗 に代わって 3番 矢野 雅哉

  • OUT

    6番 渡邉 悠斗 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 林 晃汰 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 佐々木 泰 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 小園 海斗 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 高梨 裕稔 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    8番 鈴木 叶 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 橋本 星哉 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    ヤ3-0広

    6番 北村 恵吾 レフトホームラン ヤクルト得点！ ヤ 3-0 広

  • OUT

    2番 大盛 穂 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 中村 奨成 センターフライ 2アウト

  • OUT

    9番 斉藤 優汰 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 Ｊ・オスナ ライトフライ 3アウト

  • OUT

    4番 村上 宗隆 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 内山 壮真 センターフライ 1アウト

  • OUT

    8番 清水 叶人 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    7番 佐藤 啓介 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    6番 渡邉 悠斗 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    2番 西村 瑠伊斗 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 田中 陽翔 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    9番 高梨 裕稔 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    8番 鈴木 叶 センターフライ 1アウト

  • OUT

    7番 橋本 星哉 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 林 晃汰 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 佐々木 泰 センターフライ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 小園 海斗 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 大盛 穂 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 中村 奨成 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 北村 恵吾 ファーストファウルフライ 3アウト

  • OUT

    ヤ2-0広

    5番 Ｊ・オスナ センターヒット ヤクルト得点！ ヤ 2-0 広 ランナー：1塁

  • OUT

    ヤ1-0広

    4番 村上 宗隆 ライト犠牲フライ ヤクルト得点！ ヤ 1-0 広 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    斉藤 優汰 がワイルドピッチ ランナー：2、3塁

  • OUT

    3番 内山 壮真 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 西村 瑠伊斗 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 田中 陽翔 ライトツーベースヒット ランナー：2塁