-
OUT
ヤ6-0広
6番 北村 恵吾 レフトツーベースヒット ヤクルト得点！ ヤ 6-0 広 ランナー：2塁
-
OUT
代走：2塁ランナー Ｊ・オスナ に代わって 5番 増田 珠
-
OUT
ヤ5-0広
5番 Ｊ・オスナ レフトツーベースヒット ヤクルト得点！ ヤ 5-0 広 ランナー：2塁
-
OUT
Ｔ・ハーン がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 斉藤 優汰 に代わって 9番 Ｔ・ハーン
-
OUT
代走：1塁ランナー 村上 宗隆 に代わって 4番 岩田 幸宏
-
OUT
4番 村上 宗隆 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 内山 壮真 空振り三振 2アウト
-
OUT
2番 西村 瑠伊斗 レフトフライ 1アウト
-
OUT
1番 田中 陽翔 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：ショート 小園 海斗 に代わって 3番 矢野 雅哉
-
OUT
6番 渡邉 悠斗 ライトフライ 3アウト
-
OUT
5番 林 晃汰 空振り三振 2アウト
-
OUT
4番 佐々木 泰 レフトフライ 1アウト
-
OUT
3番 小園 海斗 ショートヒット ランナー：1塁
-
OUT
9番 高梨 裕稔 見逃し三振 3アウト
-
OUT
8番 鈴木 叶 サードゴロ 2アウト
-
OUT
7番 橋本 星哉 ライトフライ 1アウト
-
OUT
ヤ3-0広
6番 北村 恵吾 レフトホームラン ヤクルト得点！ ヤ 3-0 広
-
OUT
2番 大盛 穂 空振り三振 3アウト
-
OUT
1番 中村 奨成 センターフライ 2アウト
-
OUT
9番 斉藤 優汰 空振り三振 1アウト
-
OUT
5番 Ｊ・オスナ ライトフライ 3アウト
-
OUT
4番 村上 宗隆 空振り三振 2アウト
-
OUT
3番 内山 壮真 センターフライ 1アウト
-
OUT
8番 清水 叶人 ショートフライ 3アウト
-
OUT
7番 佐藤 啓介 見逃し三振 2アウト
-
OUT
6番 渡邉 悠斗 ピッチャーゴロ 1アウト
-
OUT
2番 西村 瑠伊斗 サードゴロ 3アウト
-
OUT
1番 田中 陽翔 ライトヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
9番 高梨 裕稔 見逃し三振 2アウト
-
OUT
8番 鈴木 叶 センターフライ 1アウト
-
OUT
7番 橋本 星哉 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
5番 林 晃汰 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
4番 佐々木 泰 センターフライ 2アウト ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 小園 海斗 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 大盛 穂 レフトフライ 1アウト
-
OUT
1番 中村 奨成 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 北村 恵吾 ファーストファウルフライ 3アウト
-
OUT
ヤ2-0広
5番 Ｊ・オスナ センターヒット ヤクルト得点！ ヤ 2-0 広 ランナー：1塁
-
OUT
ヤ1-0広
4番 村上 宗隆 ライト犠牲フライ ヤクルト得点！ ヤ 1-0 広 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
斉藤 優汰 がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
-
OUT
3番 内山 壮真 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 西村 瑠伊斗 空振り三振 1アウト
-
OUT
1番 田中 陽翔 ライトツーベースヒット ランナー：2塁