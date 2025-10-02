レンティオとPackcity Japanは10月1日より、事前に予約した防振双眼鏡を宅配便ロッカー PUDOステーションで受け取れる「新横浜PUDO店」を、神奈川県横浜市港北区に期間限定でオープンしている。

新横浜PUDO店 期間限定オープン

レンティオが展開する、事前に予約したレンタル商品を無人店舗のロッカーで簡単に受け取れるシステム『Rentio GO』。

同システムを導入している「レンティオ 水道橋駅前店 supported by ケンコー・トキナー」「レンティオ 横浜店 supported by ケンコー・トキナー」にて、推し活における防振双眼鏡のレンタル需要の高まりを受け、このほど、より利便性の高い立地での店舗展開を模索した結果、複数の宅配事業者が共用可能なオープン型宅配便ロッカーを展開するPUDOと提携し、より借りやすく返しやすいサービス体験を実現するべく「新横浜PUDO店」をオープンした。

新横浜PUDO店利用方法

これにより、ユーザーは、ネット予約後に「カギ番号」をメールで受け取り、指定した受取日に店舗へ向かい「PUDOロッカー」で商品を受け取ることが可能に。また商品使用後は、コンビニ等から送料無料にて返送することができる。

なお、オープン期間は2026年2月28日までの期間限定となっている。