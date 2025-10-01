2025年11月22日（土）埼玉スタジアム2002にて「EL CLÁSICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALE（以下、エル・クラシコレジェンズ）」の開催が決定した。バルセロナとレアル・マドリードのレジェンド選手たちによる特別な対戦です。2024年12月に東京・味の素スタジアムで開催された「エル・クラシコin 東京」に続き、今年もレジェンド選手たちが集結。日本中のファンを熱狂させるイベントが開催される。

「エル・クラシコレジェンズ」開催概要

大会名称：EL CLÁSICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALE

開催日：2025年11月22日（土）キックオフ時間未定

対戦カード：FCバルセロナレジェンドVS レアル・マドリードCF レジェンド

試合方法：45分ハーフ／90分

放送：未定

主催：NSN Group（株式会社SPORTS&LIFE）

共同主催：株式会社アミューズ、POINT ZERO Co.,Ltd.（株式会社ポイントゼロ）

企画制作：NSN Group（株式会社SPORTS&LIFE）

チケット発売日：2025年10月16日（木）10:00予定 ローソンチケット

「エル・クラシコレジェンズ」主な出場選手

■FCバルセロナレジェンド

アンドレス・イニエスタ、リヴァウド、エドガー・ダーヴィッツ、カルレス・プジョル、シークレットプレイヤー

■レアル・マドリードCF レジェンド

ルイス・フィーゴ、グティ、ペペ、シークレットプレイヤー

※選手事情により、出場選手は変更となる場合がございます。両クラブ他選手は随時公表致します。