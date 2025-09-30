いきもんは、カプセルトイ「カニタマ カプセルコレクション」を2026年1月第3週より発売予定。全4種・500円。

ラインナップはレッド・ブルー・オレンジ・ホワイトの4カラー。可動箇所25箇所のギミックを内蔵し、タマとカニのフォルムチェンジが可能。ガチャを回すとカニタマがそのまま出てくるカプセルレス仕様だ。

「カニタマ」は、工芸作家・磁佑氏が手掛ける作品で、イベントでは即完売、次回作のポストは6.5万いいねと話題となっている。

磁佑氏が投稿した発売決定のポストには、「おめでとうございます！絶対買います！」「うおおおおおお！！？？おめでとうございますー！！カプセルレスなのも良すぎる…！！」「可愛い…忘れないようにしなきゃ…！」と喜びの声が続々と寄せられている。