いきもんは、カプセルトイ「カニタマ カプセルコレクション」を2026年1月第3週より発売予定。全4種・500円。
ラインナップはレッド・ブルー・オレンジ・ホワイトの4カラー。可動箇所25箇所のギミックを内蔵し、タマとカニのフォルムチェンジが可能。ガチャを回すとカニタマがそのまま出てくるカプセルレス仕様だ。
「カニタマ」は、工芸作家・磁佑氏が手掛ける作品で、イベントでは即完売、次回作のポストは6.5万いいねと話題となっている。
磁佑氏が投稿した発売決定のポストには、「おめでとうございます！絶対買います！」「うおおおおおお！！？？おめでとうございますー！！カプセルレスなのも良すぎる…！！」「可愛い…忘れないようにしなきゃ…！」と喜びの声が続々と寄せられている。
🔴特大おしらせ！🔴— ピヨ/工芸作家 磁佑 (@piyopiyo1906) September 28, 2025
カニタマ、カプセルトイになります！！
株式会社いきもん様 @NTCikimon より、1月3週より発売予定！！詳細は追って告知予定です！
ガチャを回すとカニタマがそのまま出てくるカプセルレス仕様が最高すぎる...お楽しみに！！<a href="https://twitter.com/hashtag/%E3%82%AB%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A4?src=hash&refsrc=twsrc%5Etfw">#カプセルトイ #カニタマ #VRCカニタマ pic.twitter.com/2mxeRk7zlH