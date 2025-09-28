2025明治安田J1リーグ第32節が28日に行われ、横浜FCと湘南ベルマーレが対戦した。

18位と19位が勝ち点差「3」で直接対決。直近4試合無敗で残留圏の17位横浜F・マリノスと勝ち点で並んだ横浜FCが、5連敗で15試合未勝利とトンネルの中を彷徨う湘南とのシックスポインターマッチに臨んだ。

立ち上がりは横浜FCがロングボールを駆使して押し込む展開に。23分にはジョアン・パウロが鋭いミドルシュートで湘南のゴールを襲うが、惜しくも右ポストに阻まれた。

試合の均衡が破れたのは32分、横浜FCが先制に成功する。右サイドから細井響がロングスローを放り込むと、湘南がクリアしきれず、ルーズボールがペナルティエリア右に流れる。これに反応した細井が左足を振り抜き、豪快にゴールへ突き刺した。

湘南は小野瀬康介が序盤に鋭いミドルシュートで古巣のゴールを脅かす場面もあったが、前半を通じて攻めあぐねる時間が続き、1点のビハインドで折り返す。

後半も横浜FCが守備の強度を維持して湘南に自由を与えず、1点で逃げ切って直接対決を制した。横浜FCは2試合ぶり白星で5戦無敗となり、6連敗の湘南は残り6試合で残留圏と勝ち点差「6」に広がる厳しい状況に置かれた。

次節、横浜FCは10月4日に敵地でアビスパ福岡と、湘南は同3日にホームで東京ヴェルディと対戦する。

【スコア】

横浜FC 1－0 湘南ベルマーレ

【得点者】

1－0 32分 細井響（横浜FC）

【ゴール動画】横浜FCvs湘南