2025明治安田J2リーグ第31節の3試合が27日に行われた。

4試合連続ドローで足踏みが続く水戸ホーリーホックは、ホームで藤枝MYFCと対戦。32分に山本隼大が先制点をもたらすと、75分には大森渚生のコーナーキックが直接ゴールに吸い込まれてリードを広げる。2－0で勝利した水戸はリーグ戦6試合ぶりの白星となった。

水戸と勝ち点で並んでいた2位V・ファーレン長崎は、ブラウブリッツ秋田から得点を奪えず、スコアレスドローに終わった。勝ち点「58」に伸ばした水戸は、長崎と勝ち点差「2」に、27日の試合で引き分けていた3位ジェフユナイテッド千葉とは勝ち点差「3」に広げた。

27日の結果を受けて暫定的にプレーオフ圏外へ転落していた徳島ヴォルティスは、敵地でカターレ富山と対戦。トニー・アンデルソンが前半2ゴールを挙げると、54分に1点差に詰め寄られたものの直後にルーカス・バルセロスが突き放す。徳島が降格圏で苦しむ富山を3－1で退け、4試合ぶりの白星で5位をキープした。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第31節

▼9月27日（土）

北海道コンサドーレ札幌 0－3 ベガルタ仙台

モンテディオ山形 2－1 レノファ山口FC

いわきFC 2－3 ヴァンフォーレ甲府

ジェフユナイテッド千葉 2－2 ロアッソ熊本

ジュビロ磐田 2－4 RB大宮アルディージャ

FC今治 1－1 サガン鳥栖

大分トリニータ 0－3 愛媛FC

▼9月28日（日）

ブラウブリッツ秋田 0－0 V・ファーレン長崎

水戸ホーリーホック 2－0 藤枝MYFC

カターレ富山 1－3 徳島ヴォルティス

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 水戸（58／＋19）

2位 長崎（56／＋9）

3位 千葉（55／＋14）

4位 仙台（54／＋11）

5位 徳島（51／＋13）

6位 大宮（50／＋15）

7位 鳥栖（50／＋5）

8位 磐田（48／＋5）

9位 今治（47／＋6）

10位 札幌（43／－15）

11位 甲府（42／＋2）

12位 いわき（40／＋6）

13位 山形（38／0）

14位 秋田（37／－9）

15位 藤枝（36／－4）

16位 熊本（34／－10）

17位 大分（33／－12）

18位 山口（25／－12）

19位 富山（24／－19）

20位 愛媛（20／－24）

◆■J2第32節の対戦カード

▼10月4日（土）

14:00 札幌 vs 山形

14:00 千葉 vs 長崎

14:00 藤枝 vs 富山

15:00 仙台 vs 大宮

16:00 甲府 vs 磐田

▼10月5日（日）

14:00 秋田 vs 大分

14:00 山口 vs 鳥栖

14:00 徳島 vs 今治

15:00 熊本 vs いわき

16:00 愛媛 vs 水戸