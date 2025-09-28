　2025明治安田J2リーグ第31節の3試合が27日に行われた。

　4試合連続ドローで足踏みが続く水戸ホーリーホックは、ホームで藤枝MYFCと対戦。32分に山本隼大が先制点をもたらすと、75分には大森渚生のコーナーキックが直接ゴールに吸い込まれてリードを広げる。2－0で勝利した水戸はリーグ戦6試合ぶりの白星となった。

　水戸と勝ち点で並んでいた2位V・ファーレン長崎は、ブラウブリッツ秋田から得点を奪えず、スコアレスドローに終わった。勝ち点「58」に伸ばした水戸は、長崎と勝ち点差「2」に、27日の試合で引き分けていた3位ジェフユナイテッド千葉とは勝ち点差「3」に広げた。

　27日の結果を受けて暫定的にプレーオフ圏外へ転落していた徳島ヴォルティスは、敵地でカターレ富山と対戦。トニー・アンデルソンが前半2ゴールを挙げると、54分に1点差に詰め寄られたものの直後にルーカス・バルセロスが突き放す。徳島が降格圏で苦しむ富山を3－1で退け、4試合ぶりの白星で5位をキープした。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第31節

▼9月27日（土）
北海道コンサドーレ札幌　0－3　ベガルタ仙台
モンテディオ山形　2－1　レノファ山口FC
いわきFC　2－3　ヴァンフォーレ甲府
ジェフユナイテッド千葉　2－2　ロアッソ熊本
ジュビロ磐田　2－4　RB大宮アルディージャ
FC今治　1－1　サガン鳥栖
大分トリニータ　0－3　愛媛FC

▼9月28日（日）
ブラウブリッツ秋田　0－0　V・ファーレン長崎
水戸ホーリーホック　2－0　藤枝MYFC
カターレ富山　1－3　徳島ヴォルティス

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　水戸（58／＋19）
2位　長崎（56／＋9）
3位　千葉（55／＋14）
4位　仙台（54／＋11）
5位　徳島（51／＋13）
6位　大宮（50／＋15）
7位　鳥栖（50／＋5）
8位　磐田（48／＋5）
9位　今治（47／＋6）
10位　札幌（43／－15）
11位　甲府（42／＋2）
12位　いわき（40／＋6）
13位　山形（38／0）
14位　秋田（37／－9）
15位　藤枝（36／－4）
16位　熊本（34／－10）
17位　大分（33／－12）
18位　山口（25／－12）
19位　富山（24／－19）
20位　愛媛（20／－24）

◆■J2第32節の対戦カード

▼10月4日（土）
14:00　札幌　vs　山形
14:00　千葉　vs　長崎
14:00　藤枝　vs　富山
15:00　仙台　vs　大宮
16:00　甲府　vs　磐田

▼10月5日（日）
14:00　秋田　vs　大分
14:00　山口　vs　鳥栖
14:00　徳島　vs　今治
15:00　熊本　vs　いわき
16:00　愛媛　vs　水戸