2025明治安田J1リーグ第31節が23日に行われた。

鹿島アントラーズは、セレッソ大阪に逆転勝利で首位の座を堅持。追いかける京都サンガF.C.はFC町田ゼルビアとの上位対決で終盤になんとか追いつき、勝ち点「1」を獲得。柏レイソルもサンフレッチェ広島とスコアレスドローに終わった。

ヴィッセル神戸はホームで東京ヴェルディと対戦。大迫勇也のリーグ戦4カ月ぶりとなる得点で先制すると、宮代大聖の2ゴールなどで突き放し、4－0で快勝。勝利を逃した京都と柏をかわし、鹿島と勝ち点差「4」の2位に浮上した。

横浜F・マリノスは先制点を守りきれず、満田誠が加入後初得点を挙げたガンバ大阪に1－3で逆転負けを喫した。横浜FCはファジアーノ岡山とスコアレスドローで連勝を逃したが、横浜FMと勝ち点「28」で並んだ。

最下位のアルビレックス新潟は、名古屋グランパスとスコアレスドローで12試合未勝利に。湘南ベルマーレは川崎フロンターレとの神奈川ダービーに敗れて15試合未勝利となった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第31節

▼9月23日（火・祝）

アルビレックス新潟 0－0 名古屋グランパス

鹿島アントラーズ 1－1 セレッソ大阪

FC東京 1－0 アビスパ福岡

清水エスパルス 0－0 浦和レッズ

ファジアーノ岡山 0－0 横浜FC

柏レイソル 0－0 サンフレッチェ広島

湘南ベルマーレ 1－2 川崎フロンターレ

京都サンガF.C. 1－1 FC町田ゼルビア

ガンバ大阪 3－1 横浜F・マリノス

ヴィッセル神戸 4－0 東京ヴェルディ

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 鹿島（61／＋20）

2位 神戸（57／＋15）

3位 京都（56／＋21）

4位 柏（56／＋14）

5位 町田（52／＋14）

6位 広島（52／＋14）

7位 川崎F（51／＋15）

8位 浦和（48／＋7）

9位 G大阪（46／－2）

10位 C大阪（43／＋3）

11位 清水（40／－3）

12位 岡山（40／－5）

13位 FC東京（40／－9）

14位 福岡（37／－5）

15位 名古屋（36／－5）

16位 東京V（35／－15）

17位 横浜FM（28／－12）

18位 横浜FC（28／－17）

19位 湘南（25／－27）

20位 新潟（21／－23）

◆■J1第32節の対戦カード

▼9月27日（土）

16:00 町田 vs 岡山

17:00 名古屋 vs 鹿島

17:00 G大阪 vs 新潟

18:00 東京V vs 浦和

18:00 福岡 vs 広島

19:00 神戸 vs 清水

▼9月28日（日）

17:00 横浜FC vs 湘南

18:00 FC東京 vs 横浜FM

18:30 C大阪 vs 京都

19:00 川崎F vs 柏