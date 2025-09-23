2025明治安田J1リーグ第31節が23日に行われた。
鹿島アントラーズは、セレッソ大阪に逆転勝利で首位の座を堅持。追いかける京都サンガF.C.はFC町田ゼルビアとの上位対決で終盤になんとか追いつき、勝ち点「1」を獲得。柏レイソルもサンフレッチェ広島とスコアレスドローに終わった。
ヴィッセル神戸はホームで東京ヴェルディと対戦。大迫勇也のリーグ戦4カ月ぶりとなる得点で先制すると、宮代大聖の2ゴールなどで突き放し、4－0で快勝。勝利を逃した京都と柏をかわし、鹿島と勝ち点差「4」の2位に浮上した。
横浜F・マリノスは先制点を守りきれず、満田誠が加入後初得点を挙げたガンバ大阪に1－3で逆転負けを喫した。横浜FCはファジアーノ岡山とスコアレスドローで連勝を逃したが、横浜FMと勝ち点「28」で並んだ。
最下位のアルビレックス新潟は、名古屋グランパスとスコアレスドローで12試合未勝利に。湘南ベルマーレは川崎フロンターレとの神奈川ダービーに敗れて15試合未勝利となった。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J1第31節
▼9月23日（火・祝）
アルビレックス新潟 0－0 名古屋グランパス
鹿島アントラーズ 1－1 セレッソ大阪
FC東京 1－0 アビスパ福岡
清水エスパルス 0－0 浦和レッズ
ファジアーノ岡山 0－0 横浜FC
柏レイソル 0－0 サンフレッチェ広島
湘南ベルマーレ 1－2 川崎フロンターレ
京都サンガF.C. 1－1 FC町田ゼルビア
ガンバ大阪 3－1 横浜F・マリノス
ヴィッセル神戸 4－0 東京ヴェルディ
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 鹿島（61／＋20）
2位 神戸（57／＋15）
3位 京都（56／＋21）
4位 柏（56／＋14）
5位 町田（52／＋14）
6位 広島（52／＋14）
7位 川崎F（51／＋15）
8位 浦和（48／＋7）
9位 G大阪（46／－2）
10位 C大阪（43／＋3）
11位 清水（40／－3）
12位 岡山（40／－5）
13位 FC東京（40／－9）
14位 福岡（37／－5）
15位 名古屋（36／－5）
16位 東京V（35／－15）
17位 横浜FM（28／－12）
18位 横浜FC（28／－17）
19位 湘南（25／－27）
20位 新潟（21／－23）
▼9月27日（土）
16:00 町田 vs 岡山
17:00 名古屋 vs 鹿島
17:00 G大阪 vs 新潟
18:00 東京V vs 浦和
18:00 福岡 vs 広島
19:00 神戸 vs 清水
▼9月28日（日）
17:00 横浜FC vs 湘南
18:00 FC東京 vs 横浜FM
18:30 C大阪 vs 京都
19:00 川崎F vs 柏