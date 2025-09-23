J1第31節が行われた [写真]=金田慎平、兼子愼一郎、清原茂樹、J.LEAGUE

　2025明治安田J1リーグ第31節が23日に行われた。

　鹿島アントラーズは、セレッソ大阪に逆転勝利で首位の座を堅持。追いかける京都サンガF.C.はFC町田ゼルビアとの上位対決で終盤になんとか追いつき、勝ち点「1」を獲得。柏レイソルもサンフレッチェ広島とスコアレスドローに終わった。

　ヴィッセル神戸はホームで東京ヴェルディと対戦。大迫勇也のリーグ戦4カ月ぶりとなる得点で先制すると、宮代大聖の2ゴールなどで突き放し、4－0で快勝。勝利を逃した京都と柏をかわし、鹿島と勝ち点差「4」の2位に浮上した。

　横浜F・マリノスは先制点を守りきれず、満田誠が加入後初得点を挙げたガンバ大阪に1－3で逆転負けを喫した。横浜FCはファジアーノ岡山とスコアレスドローで連勝を逃したが、横浜FMと勝ち点「28」で並んだ。

　最下位のアルビレックス新潟は、名古屋グランパスとスコアレスドローで12試合未勝利に。湘南ベルマーレは川崎フロンターレとの神奈川ダービーに敗れて15試合未勝利となった。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第31節

▼9月23日（火・祝）
アルビレックス新潟　0－0　名古屋グランパス
鹿島アントラーズ　1－1　セレッソ大阪
FC東京　1－0　アビスパ福岡
清水エスパルス　0－0　浦和レッズ
ファジアーノ岡山　0－0　横浜FC
柏レイソル　0－0　サンフレッチェ広島
湘南ベルマーレ　1－2　川崎フロンターレ
京都サンガF.C.　1－1　FC町田ゼルビア
ガンバ大阪　3－1　横浜F・マリノス
ヴィッセル神戸　4－0　東京ヴェルディ

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　鹿島（61／＋20）
2位　神戸（57／＋15）
3位　京都（56／＋21）
4位　柏（56／＋14）
5位　町田（52／＋14）
6位　広島（52／＋14）
7位　川崎F（51／＋15）
8位　浦和（48／＋7）
9位　G大阪（46／－2）
10位　C大阪（43／＋3）
11位　清水（40／－3）
12位　岡山（40／－5）
13位　FC東京（40／－9）
14位　福岡（37／－5）
15位　名古屋（36／－5）
16位　東京V（35／－15）
17位　横浜FM（28／－12）
18位　横浜FC（28／－17）
19位　湘南（25／－27）
20位　新潟（21／－23）

◆■J1第32節の対戦カード

▼9月27日（土）
16:00　町田　vs　岡山
17:00　名古屋　vs　鹿島
17:00　G大阪　vs　新潟
18:00　東京V　vs　浦和
18:00　福岡　vs　広島
19:00　神戸　vs　清水

▼9月28日（日）
17:00　横浜FC　vs　湘南
18:00　FC東京　vs　横浜FM
18:30　C大阪　vs　京都
19:00　川崎F　vs　柏