2025明治安田J1リーグ第30節の8試合が20日に行われた。

京都サンガF.C.は得点源のラファエル・エリアスを累積警告で欠くなか、清水エスパルスに敗戦。京都と勝ち点で並んでいた鹿島アントラーズが浦和レッズを下し、首位に躍り出た。

3位柏レイソルはセレッソ大阪に追いつかれて2試合連続ドロー。川崎フロンターレはFC東京との多摩川クラシコに敗れて3連勝が止まった。

得点力不足に喘いでいた東京ヴェルディは、今季最多の4得点を奪ってファジアーノ岡山に逆転勝利を収めた。名古屋グランパスは湘南ベルマーレから前半だけで3点を奪うと、後半に退場者を出して1点を返されたが、逃げ切りに成功。4カ月ぶりのホーム戦白星で連勝となった。

横浜FCとアルビレックス新潟の“裏天王山”は、85分にアダイウトンが強烈なミドルシュートで試合の均衡を破り、この1点で横浜FCが勝利した。横浜F・マリノスはアビスパ福岡戦で今夏加入のディーン・デイビッドと角田涼太朗がふたたびのアベックゴール。4試合ぶりの白星をつかみ、横浜FCとの勝ち点差「1」で残留圏をキープした。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第30節

▼8月20日（水）

FC町田ゼルビア 3－1 ガンバ大阪

サンフレッチェ広島 0－1 ヴィッセル神戸

▼9月20日（土）

名古屋グランパス 3－1 湘南ベルマーレ

東京ヴェルディ 4－2 ファジアーノ岡山

横浜FC 1－0 アルビレックス新潟

セレッソ大阪 1－1 柏レイソル

浦和レッズ 0－1 鹿島アントラーズ

川崎フロンターレ 0－1 FC東京

横浜F・マリノス 2－0 アビスパ福岡

京都サンガF.C. 0－1 清水エスパルス

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 鹿島（58／＋18）

2位 京都（55／＋21）

3位 柏（55／＋14）

4位 神戸（54／＋11）

5位 町田（51／＋14）

6位 広島（51／＋14）

7位 川崎F（48／＋14）

8位 浦和（47／＋7）

9位 C大阪（43／＋5）

10位 G大阪（43／－4）

11位 清水（39／－3）

12位 岡山（39／－5）

13位 福岡（37／－4）

14位 FC東京（37／－10）

15位 名古屋（35／－5）

16位 東京V（35／－11）

17位 横浜FM（28／－10）

18位 横浜FC（27／－17）

19位 湘南（25／－26）

20位 新潟（20／－23）

◆■J1第31節の対戦カード

▼9月23日（火・祝）

14:00 新潟 vs 名古屋

18:00 鹿島 vs C大阪

18:00 FC東京 vs 福岡

18:00 清水 vs 浦和

18:00 岡山 vs 横浜FC

19:00 柏 vs 広島

19:00 湘南 vs 川崎F

19:00 京都 vs 町田

19:00 G大阪 vs 横浜FM

19:00 神戸 vs 東京V