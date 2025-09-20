[写真]=金田慎平、兼子愼一郎、小林渓太、J.LEAGUE

　2025明治安田J1リーグ第30節の8試合が20日に行われた。

　京都サンガF.C.は得点源のラファエル・エリアスを累積警告で欠くなか、清水エスパルスに敗戦。京都と勝ち点で並んでいた鹿島アントラーズが浦和レッズを下し、首位に躍り出た。

　3位柏レイソルはセレッソ大阪に追いつかれて2試合連続ドロー。川崎フロンターレはFC東京との多摩川クラシコに敗れて3連勝が止まった。

　得点力不足に喘いでいた東京ヴェルディは、今季最多の4得点を奪ってファジアーノ岡山に逆転勝利を収めた。名古屋グランパスは湘南ベルマーレから前半だけで3点を奪うと、後半に退場者を出して1点を返されたが、逃げ切りに成功。4カ月ぶりのホーム戦白星で連勝となった。

　横浜FCとアルビレックス新潟の“裏天王山”は、85分にアダイウトンが強烈なミドルシュートで試合の均衡を破り、この1点で横浜FCが勝利した。横浜F・マリノスはアビスパ福岡戦で今夏加入のディーン・デイビッドと角田涼太朗がふたたびのアベックゴール。4試合ぶりの白星をつかみ、横浜FCとの勝ち点差「1」で残留圏をキープした。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第30節

▼8月20日（水）
FC町田ゼルビア　3－1　ガンバ大阪
サンフレッチェ広島　0－1　ヴィッセル神戸

▼9月20日（土）
名古屋グランパス　3－1　湘南ベルマーレ
東京ヴェルディ　4－2　ファジアーノ岡山
横浜FC　1－0　アルビレックス新潟
セレッソ大阪　1－1　柏レイソル
浦和レッズ　0－1　鹿島アントラーズ
川崎フロンターレ　0－1　FC東京
横浜F・マリノス　2－0　アビスパ福岡
京都サンガF.C.　0－1　清水エスパルス

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　鹿島（58／＋18）
2位　京都（55／＋21）
3位　柏（55／＋14）
4位　神戸（54／＋11）
5位　町田（51／＋14）
6位　広島（51／＋14）
7位　川崎F（48／＋14）
8位　浦和（47／＋7）
9位　C大阪（43／＋5）
10位　G大阪（43／－4）
11位　清水（39／－3）
12位　岡山（39／－5）
13位　福岡（37／－4）
14位　FC東京（37／－10）
15位　名古屋（35／－5）
16位　東京V（35／－11）
17位　横浜FM（28／－10）
18位　横浜FC（27／－17）
19位　湘南（25／－26）
20位　新潟（20／－23）

◆■J1第31節の対戦カード

▼9月23日（火・祝）
14:00　新潟　vs　名古屋
18:00　鹿島　vs　C大阪
18:00　FC東京　vs　福岡
18:00　清水　vs　浦和
18:00　岡山　vs　横浜FC
19:00　柏　vs　広島
19:00　湘南　vs　川崎F
19:00　京都　vs　町田
19:00　G大阪　vs　横浜FM
19:00　神戸　vs　東京V