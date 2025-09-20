2025明治安田J1リーグ第30節が20日に行われ、横浜FCとアルビレックス新潟が対戦した。

17位横浜F・マリノスと18位湘南ベルマーレの足踏みが続くなか、19位横浜FCは両チームと勝ち点差「1」に接近。最下位に沈むアルビレックス新潟と勝ち点差「4」で直接対決に臨んだ。

前半は一進一退の攻防。横浜FCはより多くの決定機を生み出したが、新潟の体を張った守備に阻まれて得点は奪えず、試合はスコアレスで折り返す。

後半もお互い決定力に欠き、無得点のまま時間が過ぎていく。そんなこう着状態を破ったのは、今夏の横浜FC加入後にインパクトを残し続ける34歳アダイウトンだった。ペナルティエリア手前から左足一閃。弾丸ミドルをニアに突き刺した。

試合はこのまま終了し、横浜FCは4試合ぶり白星、新潟は4連敗で11戦未勝利（1分10敗）となった。横浜FCは今節敗れた湘南を勝ち点差で上回り、19時キックオフの横浜FM対アビスパ福岡戦の結果次第で残留圏に浮上する。

次節は23日に行われ、横浜FCは敵地でファジアーノ岡山と、新潟はホームで名古屋グランパスと対戦する。

【スコア】

横浜FC 1－0 アルビレックス新潟

【得点者】

1－0 85分 アダイウトン（横浜FC）

