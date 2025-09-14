山口が劇的な勝利を収めた

　2025明治安田J2リーグ第29節の3試合が14日に行われた。

　暫定15位のブラウブリッツ秋田は、20位の愛媛FCと対戦。秋田は3－1で試合を折り返すと、後半に1点差に詰め寄られたものの、前半アディショナルタイムの才藤龍治の得点が決勝点となり、3－2で勝利。2試合ぶりの白星を飾った。

　連勝を目指すモンテディオ山形は、カターレ富山をホームに迎え入れた。前半にディサロ燦シルヴァーノと岡本一真のゴールで試合を優位に進め、後半にも追加点。3－0で快勝した。

現在3位のジェフユナイテッド千葉は下位に低迷するレノファ山口FCとの一戦に。山口ペースで試合が進むと39分に河野孝汰が先制点を挙げる。反撃を試みる千葉は58分に河野貴志が同点弾。すると、後半アディショナルタイムに山口が劇的な決勝ゴール。千葉の下部組織出身でもある古川大悟が左足を振り抜き、2－1で山口が競り勝った。
　
　今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

◆■J2第29節

▼9月13日（土）
北海道コンサドーレ札幌　1－5　いわきFC
ベガルタ仙台　1－1　水戸ホーリーホック
藤枝MYFC　1－1　大分トリニータ
ヴァンフォーレ甲府　2－3　サガン鳥栖
RB大宮アルディージャ　1－2　V・ファーレン長崎
ジュビロ磐田　1－0　FC今治

▼9月14日（日）
ブラウブリッツ秋田　3－2　愛媛FC
モンテディオ山形　3－0　カターレ富山
レノファ山口FC　2－1　ジェフユナイテッド千葉

▼9月15日（月・祝）
19:00　ロアッソ熊本　vs　徳島ヴォルティス

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　水戸（54／＋17）
2位　長崎（54／＋9）
3位　千葉（51／＋13）
4位　徳島（48／＋13）
5位　磐田（48／＋8）
6位　仙台（48／＋6）
7位　大宮（47／＋14）
8位　鳥栖（46／＋3）
9位　今治（43／＋5）
10位　札幌（40／－13）
11位　いわき（39／＋7）
12位　甲府（38／＋1）
13位　山形（35／＋1）
14位　秋田（35／－9）
15位　藤枝（33／－3）
16位　熊本（30／－9）
17位　大分（30／－10）
18位　山口（25／－10）
19位　富山（23／－17）
20位　愛媛（17／－26）