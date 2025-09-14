2025明治安田J2リーグ第29節の3試合が14日に行われた。
暫定15位のブラウブリッツ秋田は、20位の愛媛FCと対戦。秋田は3－1で試合を折り返すと、後半に1点差に詰め寄られたものの、前半アディショナルタイムの才藤龍治の得点が決勝点となり、3－2で勝利。2試合ぶりの白星を飾った。
連勝を目指すモンテディオ山形は、カターレ富山をホームに迎え入れた。前半にディサロ燦シルヴァーノと岡本一真のゴールで試合を優位に進め、後半にも追加点。3－0で快勝した。
現在3位のジェフユナイテッド千葉は下位に低迷するレノファ山口FCとの一戦に。山口ペースで試合が進むと39分に河野孝汰が先制点を挙げる。反撃を試みる千葉は58分に河野貴志が同点弾。すると、後半アディショナルタイムに山口が劇的な決勝ゴール。千葉の下部組織出身でもある古川大悟が左足を振り抜き、2－1で山口が競り勝った。
今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。
▼9月13日（土）
北海道コンサドーレ札幌 1－5 いわきFC
ベガルタ仙台 1－1 水戸ホーリーホック
藤枝MYFC 1－1 大分トリニータ
ヴァンフォーレ甲府 2－3 サガン鳥栖
RB大宮アルディージャ 1－2 V・ファーレン長崎
ジュビロ磐田 1－0 FC今治
▼9月14日（日）
ブラウブリッツ秋田 3－2 愛媛FC
モンテディオ山形 3－0 カターレ富山
レノファ山口FC 2－1 ジェフユナイテッド千葉
▼9月15日（月・祝）
19:00 ロアッソ熊本 vs 徳島ヴォルティス
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（54／＋17）
2位 長崎（54／＋9）
3位 千葉（51／＋13）
4位 徳島（48／＋13）
5位 磐田（48／＋8）
6位 仙台（48／＋6）
7位 大宮（47／＋14）
8位 鳥栖（46／＋3）
9位 今治（43／＋5）
10位 札幌（40／－13）
11位 いわき（39／＋7）
12位 甲府（38／＋1）
13位 山形（35／＋1）
14位 秋田（35／－9）
15位 藤枝（33／－3）
16位 熊本（30／－9）
17位 大分（30／－10）
18位 山口（25／－10）
19位 富山（23／－17）
20位 愛媛（17／－26）