2025明治安田J2リーグ第29節の3試合が14日に行われた。

暫定15位のブラウブリッツ秋田は、20位の愛媛FCと対戦。秋田は3－1で試合を折り返すと、後半に1点差に詰め寄られたものの、前半アディショナルタイムの才藤龍治の得点が決勝点となり、3－2で勝利。2試合ぶりの白星を飾った。

連勝を目指すモンテディオ山形は、カターレ富山をホームに迎え入れた。前半にディサロ燦シルヴァーノと岡本一真のゴールで試合を優位に進め、後半にも追加点。3－0で快勝した。

現在3位のジェフユナイテッド千葉は下位に低迷するレノファ山口FCとの一戦に。山口ペースで試合が進むと39分に河野孝汰が先制点を挙げる。反撃を試みる千葉は58分に河野貴志が同点弾。すると、後半アディショナルタイムに山口が劇的な決勝ゴール。千葉の下部組織出身でもある古川大悟が左足を振り抜き、2－1で山口が競り勝った。



今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

◆■J2第29節

▼9月13日（土）

北海道コンサドーレ札幌 1－5 いわきFC

ベガルタ仙台 1－1 水戸ホーリーホック

藤枝MYFC 1－1 大分トリニータ

ヴァンフォーレ甲府 2－3 サガン鳥栖

RB大宮アルディージャ 1－2 V・ファーレン長崎

ジュビロ磐田 1－0 FC今治

▼9月14日（日）

ブラウブリッツ秋田 3－2 愛媛FC

モンテディオ山形 3－0 カターレ富山

レノファ山口FC 2－1 ジェフユナイテッド千葉

▼9月15日（月・祝）

19:00 ロアッソ熊本 vs 徳島ヴォルティス

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 水戸（54／＋17）

2位 長崎（54／＋9）

3位 千葉（51／＋13）

4位 徳島（48／＋13）

5位 磐田（48／＋8）

6位 仙台（48／＋6）

7位 大宮（47／＋14）

8位 鳥栖（46／＋3）

9位 今治（43／＋5）

10位 札幌（40／－13）

11位 いわき（39／＋7）

12位 甲府（38／＋1）

13位 山形（35／＋1）

14位 秋田（35／－9）

15位 藤枝（33／－3）

16位 熊本（30／－9）

17位 大分（30／－10）

18位 山口（25／－10）

19位 富山（23／－17）

20位 愛媛（17／－26）