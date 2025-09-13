大分発祥のファミレス「ジョイフル」は9月9日から、KONAMIを代表する野球ゲーム「パワフルプロ野球」シリーズとのコラボキャンペーンを開始した。期間は10月7日まで。

「パワプロ」の愛称で知られる「パワフルプロ野球」シリーズは1994年に1作目が発売されて以来、30年以上にわたり楽しまれてきた、コナミデジタルエンタテイメントを代表する野球ゲーム。現役プロ野球選手の能力を忠実に再現した選手データには定評があり、多くの野球ファンから人気を博している。

期間中、ジョイフル公式アプリでは、「パワプロ」コラボ限定デザインの来店スタンプ(全4種類)を配布する。スタンプデザインの切り替えは15時。

来店スタンプで獲得できる「ガチャ券」でガチャを引くと、デジタルお食事券や来店スタンプが最大3回当たるキャンペーンも実施する。

デジタルお食事券が当たる

キャンペーン期間中に全国各地のジョイフル店舗に初めて来店するたびにもらえる「ラリースタンプ」を3個獲得した人には、「珈琲ゼリー」「クラシックガトーショコラ」「ジョイフル塩唐揚げ(2個)」「ひとくちチキンステーキ(2個)」の中から1つ選べる無料クーポンをプレゼントする。

SNS企画では、ここでしか手に入らないオリジナルデザイングッズが抽選で当たる応募も実施。LINEで、税込2,000円以上のレシートをアップロードして応募すると、抽選で「パワプロコラボオリジナル野球ボール」が当たる。

パワプロコラボオリジナル野球ボール

Xでは公式アカウントのフォローと指定ハッシュタグをつけた引用ポストで、「パワプロコラボオリジナル小物ケース」が当たる。

パワプロコラボオリジナル小物ケース

KONAMIの「パワスピ・ポイントクラブ」でも、ジョイフルのペッパーハンバーグなどの無料クーポンが当たる抽選キャンペーンを実施する。