強すぎる…プロ野球、超独走でリーグ優勝を達成した歴代球団6選。圧倒的だ…

2025年9月7日、史上最速でセントラル・リーグ制覇を決めた阪神タイガース。他チームを寄せ付けない戦いぶりで、歴史的な独走劇を見せた。NPBの歴史を振り返ると、今季の阪神のように2位以下を大きく引き離し、圧倒的な成績でリーグ優勝を飾った例も存在する。そこで今回は、圧倒的な強さでレギュラーシーズンを制した球団を紹介したい。

広島東洋カープ（2016年）

5人がベストナインを受賞し、四半世紀ぶりのリーグ優勝を果たした2016年の広島東洋カープ。同年が黄金期の初年度となった。

エースの前田健太がチームを去り、苦戦が予想されていた2016年の広島。しかし、ベテランの黒田博樹、新井貴浩らの健闘も光り、レギュラーシーズンが始まれば快進撃を見せ、の健闘も光った。

中でも1番・田中広輔、2番・菊池涼介、3番・丸佳浩が強烈な存在感を放ち、打線を牽引。さらには鈴木誠也が29本塁打と大ブレイクした結果、追い上げる読売ジャイアンツを引き離した。

最終的に2位の巨人とのゲーム差は17.5。チーム打率、本塁打、防御率すべてリーグ1位という、まさに圧倒的な強さで優勝を成し遂げた。

日本一には惜しくも届かなかったが、同年からリーグ3連覇を達成。緒方孝市監督の手腕も光った。

阪神タイガース（2003年）

1985年以来の優勝を果たした2003年の阪神タイガースは、投打のバランスが優れた強力なチームだった。

前年から星野仙一監督がチームを率いるも、就任1年目はセ・リーグ4位に沈んだ阪神。同年オフに広島東洋カープから金本知憲、日本ハムファイターズから下柳剛を獲得するなど、戦力の大幅刷新を行った。

新戦力はもちろん、今岡誠が打率.340を残して首位打者、赤星憲広が61盗塁を決めて盗塁王を獲得。さらにエースの井川慶は20勝の大活躍で、最優秀選手に輝いた。

終わってみれば、2位の中日ドラゴンズに14.5ゲーム差をつけてリーグ優勝。若手とベテランがうまく融合し、最強のチームに成長した1年だった。

日本シリーズでは福岡ダイエーホークス（現：ソフトバンク）と戦い、3勝4敗で日本一には届かず。しかし、第7戦までもつれる大激闘となった。

オリックス・バファローズ（2023年）

リーグ3連覇を目指した2023年のオリックス・バファローズも、圧倒的な強さでレギュラーシーズンを制した。

2021年から中嶋聡監督がチームを率い、就任1年目からリーグ連覇を達成。しかし、2022年オフに主砲・吉田正尚（現：レッドソックス）がメジャーリーグに挑戦したこともあり、3連覇は容易ではないという見方が強かった。

迎えた2023年の開幕戦、中嶋監督は開幕投手に一軍経験のない山下舜平大を抜擢。プロ初登板が開幕投手という異例のデビューを飾り、開幕戦に勝利した。

その後もチームは勝ち星を伸ばした一方、千葉ロッテマリーンズも引き離されずに食らいついていた。

それでも、新加入の森友哉に加え、頓宮裕真が大活躍。打率.307で初の首位打者に輝き、打線を牽引した。さらに、山本由伸が3年連続の投手4冠、宮城大弥が3年連続の2桁勝利を達成するなど、投打ともに柱がそろっていたと言えるだろう。

最終的に2位のロッテとは15.5ゲーム差の独走優勝。中嶋監督の下、常勝軍団の地位を築いた。

読売ジャイアンツ（2009年）

勝負の9月に中日ドラゴンズを突き放し、リーグ優勝を果たしたのが2009年の読売ジャイアンツである。

2006年、原辰徳監督が2度目の監督就任を果たし、2007年からセ・リーグ連覇。3連覇を目指すべく、ディッキー・ゴンザレスを獲得するなど、さらなる戦力補強を図り、シーズンに臨んだ。

開幕から巨人、中日、東京ヤクルトスワローズの3球団が優勝争いを繰り広げた2009年。阿部慎之助や小笠原道大、アレックス・ラミレスなどの中心選手だけでなく、坂本勇人や亀井善行の活躍も光り、首位をキープしていた。

7月には中日の猛追にあったが、シーズン終盤に勝ち星を積み重ね、結局12ゲーム差をつけてリーグ3連覇を飾った。

北海道日本ハムファイターズとの日本シリーズも制し、悲願の日本一も達成。2009年の巨人は、まさに理想的なバランスのチームだったと言えるだろう。

西武ライオンズ（2002年）

歴代屈指の強力打線でシーズンを制覇したのが、2002年の西武ライオンズである。

新しく伊原春樹監督が就任した2002年。新体制での王座奪還を誓うも、松坂大輔が故障のため離脱。絶対的エースを欠く形になった。

しかし同年は、野手陣が奮闘。松井稼頭央は前年から大きく成績を向上させ、トリプルスリーを達成。また、来日2年目の主砲アレックス・カブレラが打率.336・55本塁打と異次元の成績を収めた。

また、投手陣では森慎二と豊田清が勝利の方程式を形成。森はキャリアハイの71試合に登板し、豊田は38セーブで最優秀救援投手に輝いたように、試合終盤に絶対的な強みを持っていた。

シーズン90勝を挙げた西武は、2位の近鉄バファローズ、福岡ダイエーホークス（現：ソフトバンク）と16.5ゲーム差をつける圧倒ぶりでリーグ優勝を飾った。

ただ、日本シリーズではセントラル・リーグ王者の読売ジャイアンツに4連敗で敗退。最後は悔しい終わり方となった。

福岡ソフトバンクホークス（2011年）

終わってみれば独走でリーグ連覇を飾った2011年の福岡ソフトバンクホークス。特に投手陣の働きぶりが光った。

前年は埼玉西武ライオンズとのデッドヒートを制し、ゲーム差なしでリーグ優勝を勝ち取ったソフトバンク。

2011年は統一球導入の影響で多くのバッターが苦しんだ中、内川聖一が圧巻のバッティングを披露。打率.338で首位打者を獲得した。また、本多雄一は、60盗塁で盗塁王に輝いた。

防御率ランキングトップ5には、和田毅、杉内俊哉、デニス・ホールトンの3人がランクイン。特にホールトンは19勝の大活躍で、田中将大とともに最多勝を獲得した。

2位の北海道日本ハムファイターズを夏場に引き離し、最終的に17.5ゲーム差でリーグ制覇。中日ドラゴンズとの日本シリーズは第7戦目までもつれた末、日本一の栄冠も手にした。

