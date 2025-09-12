SUPER EIGHTの安田章大が11日、最新写真集 『DOWN TO EARTH』(発売中 講談社 5,500円)の発売記念会見に登壇した。

安田章大

ロサンゼルスを撮影地に選んだ理由

この写真集では、アメリカ西海岸・ロサンゼルスで暮らすように旅する安田の姿を撮り下ろした。

「日本でSUPER EIGHTのグループ活動をさせていただいていますが、『40歳＝リボーン・リスタート』と言って、20歳ごとに節目を作っているイメージがありまして。もう一度、0歳に戻るというイメージがあったので、アメリカンドリームと呼ばれるような場所で、オーディションを受けてみたり、向こうでお仕事にタッチする努力を続けてみたり、挑戦し続ける場所として、ロサンゼルスという場所は、自分に合ってるのかなと思い、選ばせていただきました」

また、今後の目標を問われると、安田はこう明かしていた。

「仕事を仕事と思えなくて、ただ楽しく、人生をエンジョイしている一つの延長線上になっているので、これからも、やっていないことにどんどんトライしていって、最終的には海外で、ちゃんと英語がしゃべれる状態でオーディションを受けて、受かって、映画に出て、日本で公開されるときに、(イベント等に)登壇できたらすごいなと思っています」